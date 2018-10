La prima volta | quando il momento giusto?

Accadde oggi : nel 1912 la Libia diventa colonia italiana - l’esercito aveva utilizzato per la prima volta autovetture Fiat Tipo : Il 19 ottobre 1912 l’Italia prese possesso di Tripoli, in Libia, dall’Impero ottomano. Termina così la Guerra Italo-Turca, o guerra di Libia, combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. La volontà italiana di allargare i propri domini coloniali postò l’esercito Regio a impadronirsi delle due province ...

Lega e M5S calano nei sondaggi - è la prima volta. La rilevazione di Agi/Youtrend : Per la prima volta dalla nascita del governo gialloverde, Lega e M5s accusano entrambi un calo, anche se piccolo, nei sondaggi. La flessione è dello 0,8% per la Lega e dello 0,2% per i 5 Stelle: poca cosa da un punto di vista strettamente statistico, ma ci sono due dati rilevanti. Il primo è che finora mai nella nostra Supermedia la Lega aveva perso terreno per due settimane di fila, il secondo è che il calo riguarda ...

Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...

Sfera Ebbasta e la sua prima volta nei Palasport : Il fatto che sia ricoperto d'oro e di brillanti non fa più notizia. Diciamolo pure. E fa niente se poi indossa magliette da vero 'pink addicted' con Pikachu che nascondono, mica tanto, tatuaggi ...

Chelsea - i 100 assist di Fabregas sono da record : lo spagnolo per la seconda volta nel Guinness dei primati : Dopo aver vinto , eccezion fatta per la Champions League, ogni trofeo immaginabile, Cesc Fabregas va ora a caccia di record. Nonostante sia finito ai margini del progetto di Maurizio Sarri al Chelsea, ...

Due équipe di Molinette e Mauriziano riparano valvola mitrale a cuore battente prima volta : Per la prima volta le cardiochirurgie dell'ospedale Mauriziano e della Città della Salute di Torino hanno collaborato per un intervento innovativo combinato di riparazione di una valvola mitrale con ...

Ciclismo - per la prima volta una donna transgender sul tetto del mondo : Per la prima volta una donna transgender è salita sul tetto del mondo. E' successo sabato scorso quando la ciclista canadese Rachel McKinnon ha vinto il titolo iridato della pista ai mondiali Master in svolgimento a Los Angeles. Si tratta di una novità assoluta ...

Nel 2019 Sfera Ebbasta sarà per la prima volta in tour nei palazzetti

L'eredità - Flavio Insinna sotterrato da Cristina Parodi : la prima volta - grosso caso in Rai : I dati Auditel di domenica 14 ottobre rivelano i primi problemi nella programmazione di Raiuno, soprattutto nel pomeriggio, dove la convivenza tra Cristina Parodi e Flavio Insinna sta diventando ...

Corrado Tedeschi si esibirà per la prima volta in teatro insieme alla figlia Camilla : Nella cornice del teatro Golden, in via Taranto a Roma, da martedì 16 ottobre fino al 4 novembre, si esibirà uno tra i più famosi e talentuosi attori italiani, Corrado Tedeschi, interprete della commedia di Gianni Clementi "Partenza in salita". Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul palcoscenico con una partner speciale, sua figlia Camilla. I due, infatti, fino ad ora non hanno mai recitato insieme e la ...