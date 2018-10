La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema | ha detto la Corte di

Volley - Mondiali 2018 : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali? Tutte le combinazioni - serve l’impresa sulla Polonia : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley maschile? Semplice: realizzare una vera e propria impresa, qualcosa al di fuori dell’ordinario e che non si è praticamente mai visto in un big match di pallavolo in un contesto di così alto livello. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri dovranno battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi, dobbiamo letteralmente ribaltare i ...