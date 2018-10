La pillola stagionale | pro e contro dell’anticoncezionale quasi anti-ciclo mestruale

laragnatelanews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Chissà quante donne hanno sognato di non avere ilcosì tante volte l’anno. Molte soffrono nel periodo del pre-, molte altre ancora stanno male durante i giorni mestruali. L’idea di avere ilsolo quattro volte l’anno potrebbe essere un sogno, un’utopia che lascerebbe ogni donna più rilassata con il proprio corpo. A quanto pare esiste la soluzione, soprattutto per chi già utilizza laconcezionale come sistema abituale, assumendo così laper 21 giorni e vedendo unridotto nella finestra che si apre tra un blister e quello successivo. Ma se anche così mal di testa, cicli abbonde vari effetti collaterali perdurano ogni mese, si può pensare all’assunzione delladelle 4 stagioni, di nuova generazione. In vendita esistono molte pillole che tendono a dare amenorrea o leggero spotting, grazie alla ...