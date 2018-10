La nostra città oggi ha bisogno di un' utopia

Caso Cucchi - striscione contro Tedesco nella sua città : “Per te nessuna pietà - sei la nostra vergogna” : Era stato attaccato già quando si venne a sapere che era indagato. Ora che ha deciso di collaborare, rompendo il numero di silenzio attorno al pestaggio di Stefano Cucchi, nella sua città compare nuovamente una scritta offensiva nei suoi confronti. nella notte, sul cavalcavia che porta nel centro di Brindisi, è stato affisso uno striscione contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato per omicidio preterintenzionale che accusa i colleghi ...

Reddito cittadinanza - Romeo (Lega) : “Non è una nostra priorità”. Polemica con Fedeli (Pd) : “Manovra? Bisogna osare” : “Reddito di cittadinanza? Per noi della Lega non è una priorità, però è scritto nel contratto di governo e, alla fine, se si fa un patto, questo va rispettato”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nel corso de L’Aria che Tira (La7). E aggiunge: “Non è che il Reddito di cittadinanza non ci piace, ma, se viene vista come misura esclusivamente assistenzialista, allora ho ragione di dire che ...

Milano - Starbucks apre al pubblico. Sala : «La nostra una città attrattiva» : Giovedì sera la pioggia ha dato il battesimo al locale da 3.200 metri quadrati con festa privata per 500 invitati. Da oggi è aperto al pubblico il secondo più grande negozio al mondo (dopo quello di Shanghai) della catena americana di caffetterie e muffin

STARBUCKS MILANO : TUTTI IN CODA PER UN CAFFÉ/ Ultime notizie - il sindaco Sala “La nostra una città attrattiva” : STARBUCKS apre a MILANO: il tempio del caffè in Italia. Oggi l’evento esclusivo riservato a pochissimi invitati, domani l’apertura al grande pubblco(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:07:00 GMT)

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

Approvato il bilancio di previsione - il sindaco : 'Al lavoro per la nostra città' : La polemica sulla riunione per il Consorzio di bonifica, Vassallo: 'Qualcuno mente ai riberesi' 3 Via libera al decreto disabili in commissione, La Rocca Ruvolo: 'Accolte le loro istanze' 4 ...

"A Genova non ci sono colpe da assegnare - se non alla nostra incompetenza - alla nostra incuria e al poco interesse per i cittadini" : "Quando il ponte Morandi è venuto giù sono rimasta impietrita. Una sensazione così l'avevo provata solo davanti al crollo delle Torri Gemelle. Adesso c'è disperazione. C'è rabbia. C'è dolore. sono cose che non dovrebbero succedere. Non dovrebbero succedere". Le parole di Carla Signoris, genovese classe 1958, attrice e conduttrice televisiva, comica e doppiatrice, sono la sostanza stessa del tormento. La ...