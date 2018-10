La modella curvy Elisa D' Ospina | Non rinuncio a un centimetro di me stessa per

Ashley Graham : la modella curvy attaccata per essere dimagrita : Ashley Graham è una delle modelle curvy più famose e pagate al mondo . Il body positive è la sua missione, la splendida star lotta per cambiare la rappresentazione del corpo femminile e i suoi stereotipi . Non tanto in termini di peso o taglia, quello che conta ...

“Volgare - ti cade tutto per terra!”. Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 - la modella curvy è una furia. Interviene Barbara d’Urso : Ah, il caro vecchio trash. Seconda settimana di settembre e le risse in tv, come ogni anno, tornano in auge. Protagonista, questa volta, il salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque: a infiammare gli animi due donne che di certo non se le sono mandate a dire. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso ...