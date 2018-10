La finanza sequestra un peschereccio illegale a Porto Empedocle

40mila articoli contraffatti e non sicuri sequestrati della Guardia di finanza a Partinico : La Guardia di Finanza di Partinico ha sequestrato 40.000 articoli tra materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, articoli per la casa e dispositivi informatici non conformi alla normativa sulla ...

Sequestrati dalla Guardia di finanza oltre 21mila sacchetti di plastica non conformi : Nei giorni scorsi i militari del Gruppo di Cagliari hanno concluso le indagini in materia di sicurezza sui prodotti, finalizzate a riscontrare il corretto adempimento, nel territorio isolano, della ...

Ostia - nuovo colpo al clan Spada : la finanza sequestra beni per 19 milioni : Cinque decreti di sequestro ordinati dal tribunale di Roma. Salvini: "La giornata comincia bene". Nei giorni scorsi i sequestri delle case popolari dove abitavano alcuni esponenti della famiglia che aveva in scacco il litorale romano

Sequestrati 800 chili di sigarette : la finanza arresta due contrabbandieri : I finanzieri della compagnia di Nola hanno arrestato in flagranza di reato 2 contrabbandieri, sequestrando complessivamente oltre 800 chilogrammi di sigarette. Durate un'attività di controllo del ...

Evasione fiscale - finanza sequestra 2 milioni di euro a imprenditore : I finanzieri della compagnia di Casalnuovo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ' per equivalente ' emesso dal competente gip presso il tribunale di Nola, per un valore ...

Sequestrati dalla guardia di finanza a Torino un milione di articoli per la scuola pericolosi : Sono oltre un milione i prodotti Sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino perché falsi o potenzialmente pericolosi. Tra questi, centinaia di articoli di cancelleria che, ...

Cosmesi - la finanza sequestra un milione di articoli non sicuri : I finanzieri del gruppo di Frattamaggiore, in un'operazione articolata su più interventi, hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento contraffatti e prodotti destinati alla Cosmesi ed alla cura ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 settembre : IL BLITZ – Procura di Genova e Guardia di finanza – Sequestrate le carte di Pharus - la società che potrebbe aver gestito parte dei 49 milioni : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente ...

Guardia di finanza - sequestrati duecento grammi di hashish - arrestato straniero : Guardia di Finanza, sequestrati duecento grammi di hashish, arrestato straniero. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo economico ...

Brindisi - 550 chili di marijuana in arrivo dall’Albania sequestrati dalla finanza : arrestati due scafisti : Se li avessero venduti avrebbero fruttato, al dettaglio, quasi cinque milioni di euro. Ma i 550 chili di di marijuana che due persone stavano portando in Italia via motoscafo dall’Albania sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bari al largo di Brindisi. arrestati i due scafisti, un italiano di 33 anni e un albanese di 29, per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. La marijuana sequestrata dai finanzieri era ...

Crollo Ponte Morandi : Guardia di finanza sequestra documentazione - : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al Ponte Morandi dopo il Crollo avvenuto lo scorso 14 agosto ...

Crollo ponte Morandi - la Guardia di finanza sequestra documenti al Ministero dei Trasporti : 'Nessuna polemica politica: il Comune di Genova, così come la regione Liguria, sono in contatto quotidiano con Roma e 'in ottimi rapporti con il governo', ha detto, riferendosi alle discussioni per ...

Ponte Morandi - la finanza sequestra i documenti nella sede del Ministero : Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha precisato che l'intenzione della popolazione non è quella di iniziare una battaglia politica, quanto quella di avere 'un Ponte fatto di altissima qualità il più ...

Crollo ponte - finanza al Ministero : sequestrata documentazione - : Guardia di Finanza nella sede del Ministero dei Trasporti per sequestrare tutta la documentazione relativa al viadotto Morandi. Fiamme Gialle al Provveditorato delle opere pubbliche e nella sede della ...