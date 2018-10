La fede nerazzurra va oltre le ombre cinesi Leo e Maldini ridanno identità al Diavolo

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : 'Mauro ha pianto per l'Inter' : A ' Fuorigioco ', nuovo inserto della ' Gazzetta dello Sport' , Wanda Nara ha confessa to: 'mio marito è nerazzurro dentro non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. Quando ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : “Mauro ha pianto per l’Inter” : Wanda Nara nuova protagonista di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi si confessa in un’intervista in cui parla della sua esperienza in tv Wanda Nara affiancherà presto Pierluigi Pardo in ‘Tiki Taka‘. La moglie di Mauro Icardi riuscirà ad essere imparziale nei confronti del marito e padre delle sue due figlie nel programma di commento delle partite di campionato? La Wags argentina pare sicura a riguardo. A ...