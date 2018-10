La Confessione | Giancarlo Magalli su Nove | “Del Noce in Rai? Mi toglieva i programmi di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Torna su, venerdì 19 ottobre alle ore 23, Lain cui Peter Gomez intervisterà. “Senta lei pensa di fare una televisione da servizio pubblico perché io glielo chiedo: molti dicono che lei è meglio della televisione che fa”, esordisce il giornalista. “Sì, me lo dico anche io certe volte oltre agli altri. Me lo dico anch’io nel senso che ho in mente una televisione che a volte ho fatto, a volte non riesco a fare – spiega il volto storico e più amato didue – Il problema è che la televisione che mi piace la potrei fare però dovrei convincere i dirigenti a farmela fare”. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it rievoca poi il periodo in cui a dirigere lac’era Fabrizio De: “Ho letto che Dell’aveva messa in quarantena, è vero?”. Rispondene ha fatte tante, non è che stiamo a rievocarle tutte, ne ha ...