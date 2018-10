La carenza di vitamina D e una dieta povera di calcio possono causare l' osteoporosi

Blastingnews

: Vitamina B12: una vitamina cruciale per la nostra salute. Ecco dove trovarla e 6 segnali di carenza che devono farc… - Dcomedieta : Vitamina B12: una vitamina cruciale per la nostra salute. Ecco dove trovarla e 6 segnali di carenza che devono farc… - PLeggera : La carenza o l'insufficienza di vitamina si può manifestare attraverso alcuni sintomi sorprendenti e molto simili a… - Glinformati : Carenza di Vitamina B: ecco quando è necessario assumere un’integratore - GLI INFORMATI - -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L'è una condizione patologica caratterizzata dalla diminuzione del contenuto minerale osseo, specialmente delche causa una minore densità delle ossa. La Società Europea di Endocrinologia presenterà alle autorità europee di Bruxelles, in occasione del Worlds Day del 20 ottobre 2018, un documento sulladiD, diagnosi precoce e sulle terapie per limitare l'insorgenza dell'. I fattori di rischio per l'e le complicanze In Italia l'è presente in circa il 50% delle persone anziane over 80, associato a una sintomatologia dolorosa aspecifica tanto da manifestarsi solo esclusivamente mediante frattura dovuta alla fragilità ossea, aumentando i costi sanitari oltre i nove miliardi di euro per le cure e la riabilitazione. Secondo i ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, coordinatori della Giornata ...