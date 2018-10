LA BRIGATA AOSTA INTERVIENE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL' ALLUVIONE IN

I MILITARI DELLA BRIGATA AOSTA TRAGGONO IN SALVO SETTE PERSONE INTRAPPOLATE NELLE MACCHINE : Catania, 19 ottobre 2018. Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai MILITARI del 62° reggimento fanteria DELLA BRIGATA AOSTA in provincia di Catania, sono state tratte in SALVO,...

Maltempo - alluvione a Catania : la BRIGATA AOSTA soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...