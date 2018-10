Manovra - Kurz : Ue non può correre rischi per debito Italia : Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha avverte che l'Ue non intende correre rischio per il debito dell'Italia. "L'Unione Europea è una comunità economica e di valori e funziona perché ci sono regole comuni che devono essere rispettate da tutti. Se qualcuno le viola e l'Italia si allontana da Maastricht significa che si mette in pericolo sé stessa ma anche altri paesi", ha detto Kurz ...

Il cancelliere Kurz gela l'Italia : l'Ue non pagherà le promesse populiste : Duro attacco del cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, presidente di turno dell'Unione Europea: "Non abbiamo comprensione per la proposta di bilancio che l'Italia ha inviato a Bruxelles, non pagheremo certamente le promesse elettorali e populiste degli altri. Ci aspettiamo quindi - ha aggiunto Kurz in un tweet - che il governo italiano rispetti le norme vigenti, i criteri di Maastricht valgono per ...

PASSAPORTO ALTOATESINI - Kurz "L'ITALIA NON HA MOTIVO DI AGITARSI"/ Ultime notizie - Moavero non va in Austria : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio PASSAPORTO in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con KURZ? "Fiducia incrinata con Vienna"

Austria - doppio passaporto cittadini Alto Adige : Moavero non va a Vienna/ Tensione Farnesina - Conte vede Kurz : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

Migranti - Kurz "summit Ue-Africa a dicembre"/ Salvini e Macron 'vicini' : "obiettivo non far partire barconi" : Kurz annuncia summit Europa-Africa a dicembre sul tema Migranti: "obiettivo non far partire i barconi". Macron "stretta su espulsioni di irregolari", Salvini "vicino" a Francia?