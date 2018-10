: Kashoggi,polizia cerca resti nei boschi - TelevideoRai101 : Kashoggi,polizia cerca resti nei boschi - cdaria1 : RT @CesareSacchetti: Jamal Kashoggi è un giornalista saudita. Martedì è entrato nel consolato saudita di Istanbul e non è più uscito. Secon… - niemiz1964 : RT @CesareSacchetti: Jamal Kashoggi è un giornalista saudita. Martedì è entrato nel consolato saudita di Istanbul e non è più uscito. Secon… -

Laturca che indaga sul caso Khashoggi, amplia le ricerche. Secondo ufficiali disotto anonimato,il corpo potrebbe essere stato occultato in un bosco vicino o in terreni agricoli. Khashoggi è scomparso dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre,dove i turchi dicono che è stato assassinato.L'Arabia Saudita nega di sapere cosa gli sia successo I campioni prelevati finora dal consolato saudita e dalla residenza del console sono stati testati per una corrispondenza con il DNA di Khashoggi.(Di venerdì 19 ottobre 2018)