Karlie Kloss e Joshua Kushner si sono sposati Foto | la modella ha detto sì al cognato di

Karlie Kloss si è sposata e ha postato una foto romanticissima dal matrimonio : Congratulazioni a Karlie Kloss che ha detto sì al suo Joshua Kushner! Tre mesi dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale, la modella e il businessman si sono sposati in una piccola cerimonia a New York, ieri, di fronte a ottanta invitati. La 26enne era stupenda nell'abito bianco creato per il matrimonio da Dior e che dire del lungo velo? Da favola!

Questo articolo è stato pubblicato sul numero 41 di «Vanity Fair», in edicola fino al 17 ottobre. «Pensi che possano vedermi?», bisbiglia Karlie Kloss con un tono a metà tra eccitazione e panico. «Non voglio rovinare la sorpresa!», e con il suo metro e ottantotto cerca di rannicchiarsi dietro una delle numerose librerie della luminosa aula alla Beaver ...

Taylor Swift e Karlie Kloss sono ancora BFF e c’è un selfie che lo dimostra : Si vociferava che la top model non fosse più nella squad The post Taylor Swift e Karlie Kloss sono ancora BFF e c’è un selfie che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.