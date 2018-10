Karina Cascella torna a Uomini e Donne e ai ‘fan’ il dettaglio non sfugge Ma poi lei

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Erano anni che i fan, o almeno alcuni, diaspettavano il ritorno di. E, almeno per una puntata, sono stati finalmente accontentati. Lo sapevamo già dalle anticipazioni sul trono classico: la ex opinionista èta in studio, si è seduta accanto a Gianni Sperti e ha ‘cantato’. Era questo il motivo per cui ha contattato la redazione di Maria De Filippi: smascherare uno dei corteggiatori di Teresa. Federico Rubini, uno dei suoi preferiti, tra l’altro. Laha rivelato che il ragazzo avrebbe di recente trascorso una notte di passione con una sua amica dopo un’uscita di gruppo. Si tratterebbe di Francesca, proprio l’ex fidanzata di Federico. Lui ha negato tutto, ma la Langella, delusa e in lacrime, alla fine l’ha eliminato. Non abbiamo ancora visto in tv la seconda parte, ma pare che per avere le idee ancora più ...