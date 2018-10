Juventus | il titolo torna sotto 1 euro per azione | -41% in un mese

Cristiano Ronaldo "affonda" il titolo Juventus : In forte perdita a Piazza Affari il titolo Juventus , che soffre attualmente un calo del 6,89% . Sulle azioni della società bianconera si ripercuote lo scandalo che ha coinvolto il suo calciatore più ...

Juventus - il titolo crolla in Borsa. Allegri : "Ronaldo un ragazzo serio" : Alla vigilia della trasferta in Friuli, il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale gli è stato chiesto se CR7 fosse turbato o meno dalla accuse di un presunto stupro ...

Juventus - continua il calo in Borsa : titolo giù del 25% in tre settimane : continua il calo della Juventus in Borsa, dopo aver messo a segno il nuovo massimo storico a 1,813 euro: titolo giù del 25%. L'articolo Juventus, continua il calo in Borsa: titolo giù del 25% in tre settimane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Juventus - Marshall Wace aumenta le vendite sul titolo : Marshall Wace, dal 1 ottobre 2018, ha ampliato la posizione ribassista sul titolo Juventus , dallo 0,93% all'1,02%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

Juventus - Banca Imi mette sotto revisione il giudizio sul titolo : La Banca: «Mentre attendiamo maggiori dettagli sul potenziale dell'accordo su CR7 in termini di ricavi, la nostra raccomandazione e il target price sono in fase di revisione». L'articolo Juventus, Banca Imi mette sotto revisione il giudizio sul titolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - il titolo in Borsa ai nuovi massimi storici : capitalizzazione a 1 - 6 miliardi : Nuovo massimo storico per la Juventus in Borsa. Il titolo bianconero continua nella sua crescita degli ultimi mesi. L'articolo Juventus, il titolo in Borsa ai nuovi massimi storici: capitalizzazione a 1,6 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - il titolo vola oltre i massimi storici : capitalizzazione a 1 - 4miliardi : Continua a volare il titolo della Juventus in borsa: ha raggiunto un nuovo record, superando il massimo storico. L'articolo Juventus, il titolo vola oltre i massimi storici: capitalizzazione a 1,4miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Borsa - impenna il titolo Juventus dopo il sorteggio Champions : Juventus vincente anche Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni della Champions League, il titolo bianconero è cresciuto del 3%, al massimo storico e per la prima volta sopra quota 1,2 euro. Molto bene anche le romane – per la Lazio un +5%, la Roma sale di mezzo punto. Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo la Juventus è schizzata in Borsa con un rialzo complessivo dell’82% e una forte accelerazione nelle ultime sette ...

Juventus ai massimi storici in borsa : titolo oltre 1 - 22 euro per azione : Ancora acquisti sulla Juventus in Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni di Champions, il titolo bianconero cresce L'articolo Juventus ai massimi storici in borsa: titolo oltre 1,22 euro per azione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Juventus - mani forti sul titolo. Raggiunge un miliardo di capitalizzazione : ...di un salto qualitativo importante per la Juve e probabilmente ora gli investitori si aspettano numeri e multipli che permettano di chiudere il gap commerciale con le squadre più forti al mondo", ...