Juventus-Genoa | le probabili formazioni

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Juventus-Genoa - tutte le quote : Prima in classifica e reduce da 11 vittorie di fila in tutte le competizioni , la Juventus di Allegri sfida il Genoa a pochi giorni dalla delicata trasferta di Champions sul campo del Manchester ...

Juventus - Allegri : “In porta nessuna sorpresa. Dybala? Giocherà - il Genoa…” : Dopo la striscia di dieci vittorie tra campionato e Champions League, Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa della sfida interna contro il Genoa rispondendo alle domande riguardanti la formazione: “L’unico che riposerà certamente è Chiellini. Dybala Giocherà devo valutare le condizioni dei centrocampisti” Allegri ha voluto […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo è sereno. Contro il Genoa Chiellini riposa' : TORINO - 'E' un momento importante, se pensiamo e crediamo che vinciamo tutte le partite prima di giocarle, sbagliamo. Dobbiamo ora essere ancora piu' bravi a rientrare dentro il campionato con la ...

Juventus - Allegri si scopre : ecco parte delle scelte anti-Genoa : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa svelando come sempre alcuni dettagli della formazione anti-Genoa “Arriviamo da 10 vittorie: questo è un momento in cui la troppa positività abbassa l’energia. Tutti dicono che vinceremo sempre. Ma attenzione: nelle ultime gare in casa con il Genoa abbiamo faticato“. Il solito Allegri insomma in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus non ammette ...

Verso Juventus-Genoa - Dybala dalla panchina : Perin e CR7 dal 1' : Verso Juventus-Genoa- Tutto pronto per il match di domani pomeriggio all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi a diverse novità dal 1′ soprattutto in vista dell’imminente match di Champions League contro il Manchester United. Salvo clamorosi colpi di scena, Paulo Dybala partirà dalla panchina, complice anche la botta al ginocchio […] L'articolo Verso Juventus-Genoa, ...

Probabili Formazioni Juventus-Genoa Serie A - 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus Genoa, anticipo 9^giornata Serie A, Sabato 20 Ottobre ore 18.00, Allianz Stadium.Juventus-Genoa, sabato 20 ottobre. I bianconeri vogliono proseguire nella loro splendida striscia di vittorie consecutive centrando quella che sarebbe l’undicesima (8 su 8 in campionato, 2 su 2 in Champions). Gli ospiti, invece, sono alla prima dopo l’esonero di Ballardini e il subentro di Juric, con ...

Juventus - De Sciglio : “attenti al Genoa - gara piena di insidie” : “Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile”. Mattia De Sciglio vede insidie nella partita di sabato all’Allianz Stadium. Il laterale bianconero è rientrato da poco dopo l’infortunio muscolare alla coscia: “Servirà una partita tosta – ha aggiunto il difensore ai microfoni di Juventus Tv -, vogliamo allungare la striscia ...

Juventus-Genoa - Allegri recupera Dybala : Giorno dopo giorno la Vecchia Signora ritrova i reduci dalle Nazionali in vista del match di Campionato di sabato pomeriggio allo Stadium, Juventus-Genoa. E così questo pomeriggio sono rientrati alla base Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado. LA SITUAZIONE Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono […] L'articolo Juventus-Genoa, Allegri recupera Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...