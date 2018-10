Juventus | Allegri | Il dopo sosta è pericoloso Il mister bianconero

Juventus - Allegri "Vietato sbagliare" / Il mister bianconero svela la formazione : "Szczesny sì - Chiellini no" : Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Genoa: sbagliare è vietato. In campo non vedremo Perin ma Szczesny, Chiellini riposa in difesa mentre davanti ci sono ancora dubbi.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - Allegri mette in guardia i suoi ed individua l’obiettivo del nuovo corso della Figc : La Juventus si riavvicina al ritorno in campo in campionato, cosa che avverrà domani in occasione della partita contro il Genoa. Proprio in merito al Grifone, Massimiliano Allegri ha provato a mettere in guardia i suoi calciatori: “È un momento importante, se pensiamo e crediamo che vinciamo tutte le partite prima di giocarle, sbagliamo. Dobbiamo ora essere ancora più bravi a rientrare dentro il campionato con la giusta attenzione. ...

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Juventus - Allegri : “In porta nessuna sorpresa. Dybala? Giocherà - il Genoa…” : Dopo la striscia di dieci vittorie tra campionato e Champions League, Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa della sfida interna contro il Genoa rispondendo alle domande riguardanti la formazione: “L’unico che riposerà certamente è Chiellini. Dybala Giocherà devo valutare le condizioni dei centrocampisti” Allegri ha voluto […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri si scopre : ecco parte delle scelte anti-Genoa : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa svelando come sempre alcuni dettagli della formazione anti-Genoa “Arriviamo da 10 vittorie: questo è un momento in cui la troppa positività abbassa l’energia. Tutti dicono che vinceremo sempre. Ma attenzione: nelle ultime gare in casa con il Genoa abbiamo faticato“. Il solito Allegri insomma in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus non ammette ...

Juventus-Genoa - Allegri recupera Dybala : Giorno dopo giorno la Vecchia Signora ritrova i reduci dalle Nazionali in vista del match di Campionato di sabato pomeriggio allo Stadium, Juventus-Genoa. E così questo pomeriggio sono rientrati alla base Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado. LA SITUAZIONE Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono […] L'articolo Juventus-Genoa, Allegri recupera Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Juventus - sospiro di sollievo per Allegri in vista del match con il Genoa : Dybala si allena in gruppo : L’attaccante argentino ha lavorato oggi con il resto del gruppo, lanciando la propria candidatura per il match con il Genoa Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle Nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base Dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il ...

