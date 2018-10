Judo - Mondiali Junior 2018 : ITALIA DA SOGNO!! Alice Bellandi e Christian Parlati si laureano campioni iridati nei -70 e -81 kg! : La spedizione della Nazionale ITALIAna di Judo ai Mondiali Juniores 2018 di Nassau (Bahamas) continua a farci sognare con altre due medaglie d’oro ottenute da Alice Bellandi (-70 kg) e Christian Parlati (-81 kg), che si aggiungono al trionfo di Manuel Lombardo di ieri nei -66 kg maschili. I due azzurri hanno confermato gli ottimi risultati raccolti agli ultimi Europei di categoria a Sofia, in cui Alice era salita sul gradino più alto del ...

Judo - Mondiali Junior 2018 : MANUEL LOMBARDO CAMPIONE IRIDATO!! Il torinese sconfigge per ippon Marcelino e si aggiudica l’oro nei -66 kg! : La seconda giornata dei Campionati del Mondo Juniores di Judo regala all’Italia la prima grande gioia con la splendida medaglia d’oro di MANUEL LOMBARDO nei -66 kg. L’azzurro ha cominciato il suo cammino al secondo turno, usufruendo di un bye, ed ha sconfitto con grande autorevolezza il colombiano Vargas con un ippon dopo poco più di un minuto di incontro, mentre ai quarti di finale ha approfittato della squalifica per tre ...

Judo - Mondiali junior 2018 : eliminati al primo turno i quattro italiani impegnati nella prima giornata a Nassau : I Campionati del Mondo juniores 2018 di Judo si aprono nel peggiore dei modi per la selezione italiana, con un bilancio di quattro sconfitte al primo turno e nessuna vittoria per Assunta Scutto e Sofia Petitto nei -48 kg femminili e per Biagio D’Angelo e Diego Rea nei -60 kg maschili. La rassegna iridata giovanile di Nassau (Bahamas), che si chiuderà domenica 21 ottobre con la gara a squadre mista, ha assegnato già quattro titoli nella ...

Judo - Mondiali 2018 : Italia - il passo indietro è consistente. Nessun azzurro ai quarti e in chiave Tokyo si fa dura : Italia a tinte cupe a Baku, dove si sono appena conclusi i Mondiali 2018 di Judo. Nessun azzurro è riuscito a salire sul podio nella competizione iridata. Ma ancor più preoccupante è l’assenza di Italiani dai quarti di finale di ogni categoria individuale, una vera e propria ecatombe in salsa azzurra che si è materializzata in Azerbaijan. A destare le maggiori preoccupazioni sono stati Fabio Basile e Odette Giuffrida. Le due punte Italiane ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone superstar - oro anche nella gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale : Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 27 settembre : Ultimi fuochi d’artificio per i Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 27 settembre, la competizione iridata chiude i battenti con la gara mista a squadre, una prova che avrà accesso anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che vedrà la partecipazione di ben 19 squadre impegnate a Baku. L’Azerbaijan, padrone di casa, proverà a conquistare una medaglia d’oro che coronerebbe il percorso di un gruppo che ha ben ...

Judo - Mondiali 2018 : settebello Giappone - oro per Sarah Asahina! Azerbaijan d’argento con Kokauri : Giappone forza sette ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali prima del gran finale con la prova a squadre, la pattuglia nipponica ha portato a casa la settima medaglia d’oro della competizione grazie al trionfo di Sarah Asahina nella categoria +78 kg. La Giapponese ha sconfitto in finale per ippon la cubana Ortiz, dopo aver battuto in precedenza la fortissima bosniaca Ceric ...

Judo - Mondiali 2018 : il presidente Fijlkam Falcone prova a restare positivo nonostante l’assenza di medaglie dell’Italia : I Mondiali di Judo, in teoria, non si sono ancora chiusi (mancano ancora due giornate), ma l’Italia ha già terminato la propria esperienza a Baku. Non è stato esattamente un viaggio da ricordare, con la punta dell’eliminazione immediata di Fabio Basile nei 73 kg. Non va però buttato via tutto, almeno secondo il presidente della Fijkam Domenico Falcone. Queste, in particolare, le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 26 settembre : Italia assente nell’ultima giornata dedicata alle prove individuali nei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, mercoledì 26 settembre, entreranno in scena gli atleti delle categorie “pesanti”, ossia i +100 kg maschili e i +78 kg femminili. La contesa per le medaglie appare decisamente equilibrata in entrambe le categorie, soprattutto nei +100 kg, in cui pesa l’assenza del francese Teddy Riner, che ha deciso di prendersi ...

Judo - Mondiali 2018 : Shori Hamada regala il sesto oro al Giappone - Corea del Sud in festa con Cho : festa asiatica nella sesta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. A trionfare nelle categorie in gara oggi sono stati un sudCoreano e una Giapponese, che hanno proiettato in orbita l’estremo oriente in una giornata che sembrava propizia sulla carta agli atleti europei. La sorpresa più grande ha il marchio del sudCoreano Guham Cho, che ha sconfitto il georgiano Varlam Liparteliani nella finale della categoria -100 kg, ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 25 settembre : Nessun italiano in gara nella sesta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Gli azzurri hanno già detto addio mestamente alle ambizioni di podio nella competizione iridata, senza riuscire neppure ad approdare ai quarti con un solo rappresentante del tricolore. Ma intanto oggi, martedì 25 settembre, andranno in scena le gare relative alle categorie -100 kg maschili e -78 kg femminili, ultimi scampoli di un torneo che finora ha ...

Judo - Mondiali 2018 : Chizuru Arai timbra il quinto oro per il Giappone - tripudio Spagna nei -90 kg con Sherazadishvili : Il Giappone continua a dominare il medagliere ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Ma intanto anche la Spagna si affaccia tra i grandi e porta a casa una preziosa medaglia d’oro. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria -70 kg è stata la nipponica Chizuru Arai, che ha trionfato in finale contro la fortissima francese Marie Eve Gahie, dopo aver sconfitto in precedenza la portoricana Perez in semifinale. La Gahie ha ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Mungai esce a testa alta al quarto turno - ad un passo dalla lotta medaglie. Carola Paissoni out al secondo turno : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. L’Italia si gioca oggi, lunedì 24 settembre, le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito. ...

Judo - Mondiali 2018 : eliminati gli ultimi azzurri in gara - numerose eliminazioni eccellenti nei -90 kg maschili! : La sessione mattutina della quinta giornata dei Campionati Mondiali di Judo di Baku (in Azerbaigian) ha sancito la fuoriuscita degli ultimi azzurri impegnati in una rassegna iridata conclusa ampiamente sotto le aspettative della vigilia. Carola Paissoni e Nicholas Mungai hanno comunque onorato la loro partecipazione con un buon torneo che li ha visti uscire a testa alta a cospetto di due avversari di tutto rispetto come la canadese Zupancic ed ...