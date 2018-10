John “TotalBiscuit” Baine entrerà nella Esports Hall of Fame

eurogamer

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Durante l'ESL One Hamburg 2018, il famoso"TotalBiscuit" Bain (importante figura del gaming scomparso di recente a causa di una grave malattia) avrà un posto d'onoreprestigiosaof.Come riporta ESL, TotalBiscuit è stata una figura importantissima nel mondo del gaming e grazie al suo canale Youtube e i suoi podcast si è rapidamente guadagnato la stima dei più importanti esponenti del settore, ha inoltre contribuito a rendere la scena Esport così come la conosciamo oggi. Pur non essendo un giocatore, ha sponsorizzato moltissimi eventi e ha addirittura formato una squadra professionista (Axiom) di StarCraft 2. Possiamo inoltre dire che è grazie a lui se molti giocatori si sono avvicinati a titoli come StarCraft 2 e Dota 2.Read more…