Joe Alwyn sostiene la «svolta» politica della fidanzata Taylor Swift

vanityfair

: Joe Alwyn estrela na capa de novembro da L'Uomo Vogue - joealwynbrasil : Joe Alwyn estrela na capa de novembro da L'Uomo Vogue - der_terrorist : Joe Alwyn na capa de Novembro da L'Uomo Vogue - MeEvelina13 : RT @_MagazineCovers: Joe Alwyn for L'Uomo Vogue - November 2018 #joealwyn -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)è tornataè tornataè tornataè tornataè tornataè tornataè tornataè tornataJoesta dalla parte di. L’attore 26enne inglese e la cantante di Reputation si frequentano da quasi due anni, ma nessuno dei due parla mai dell’altro. Così come rarissime sono le foto insieme., però, ha fatto un’eccezione per sostenere pubblicamente il «coming out» politicostar. Una settimana fa, infatti,aveva scritto un inedito post sul suo profilo Instagram da 112 milioni di follower. «Voterò per i democratici», aveva spiegato, prendendo per la prima volta una posizione annunciando le sue intenzioni per le elezioni di medio termine, del 6 novembre, in Tennessee, lo Stato dove è registrata per il voto. LEGGI ANCHEfa coming out (politico). Ma ...