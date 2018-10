Jason Derulo | la probabile scaletta del concerto di stasera a Milano

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez scatenati a Parigi - la coppia al concerto di Jason Derulo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si divertono a Parigi , la coppia al concerto di Jeson Derulo prima del prossimo impegno di campionato Nonostante la bufera mediatica che si è abbattuta su Cristiano Ronaldo , il calciatore della Juventus pare non essere troppo preoccupato delle conseguenze della denuncia legale di Kathryn Mayorga contro di lui. CR7, prima del prossimo impegno di campionato, si è concesso un’uscita mondana con la ...

Jason Derulo e David Guetta hanno pubblicato la nuova canzone “Goodbye” : Insieme a loro anche Nicki Minaj e Willy William The post Jason Derulo e David Guetta hanno pubblicato la nuova canzone “Goodbye” appeared first on News Mtv Italia.