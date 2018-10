Italvolley alla semifinale mondiale contro la Cina La diretta 0-0

Italvolley - riparte il sogno mondiale : via alla Final Six : Torino è pronta a sostenere gli azzurri. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande...

L'Italvolley si piega alla Russia al Tie-break - ma vola alla Final Six : Da Milano a Torino ci sono circa 130 chilometri di autostrada, un tragitto che gli Azzurri dovranno percorrere in pullman nella giornata di lunedì, quando verranno sorteggiati i due gironi da tre della Final Six. La Nazionale del ct Blengini si qualifica alla fase Finale del Mondiale senza nemmeno dover sudare, ben prima di entrare in campo al Forum di Assago per affrontare la Russia campione d'Europa: 'merito' dei risultati delle ...