Italia | produzione costruzioni agosto in calo dello 0 | 8%

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Italia - produzione industriale agosto +1 - 7% : Ad agosto 2018 si stima che l' indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1,7% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione registra ...

Nasce Italia Olivicola : “Diverse sfide da affrontare per garantire il giusto valore alla produzione Italiana” : Duecentocinquantamila produttori pari al 50% degli olivicoltori Italiani, 15 regioni rappresentate attraverso 57 O.P. (organizzazioni di produttori) sul territorio che fatturano annualmente circa 54 milioni di euro e che esportano in 42 paesi del mondo la qualità dell’olio extravergine d’oliva 100% Italiano, monovarietale, Dop, Igp, biologico tracciato e certificato. Sono questi i numeri di Italia Olivicola, la nuova e prima organizzazione ...

Fca - allarme per la produzione in Italia : Due fatti importanti nello stesso giorno, comune il soggetto: Fca. Il primo fatto: Torino fa sapere di aver avviato i lavori a Melfi (Potenza) sulla linea che produrrà la Jeep Renegade con motore ibrido plug-in (è possibile la ricarica della batteria per viaggiare solo in modalità elettrica), primo modello di questo genere a nascere in Italia (lancio previsto nel 2020)."Questa versione - spiega il neo capo di Fca Emea, Pietro Gorlier - ...

Tracollo per la produzione di olio d'oliva Italiano. Sorride solo la Liguria : Imperia - Un'annata no per l'olio extravergine italiano. Le stime per la nuova campagna olivicola, iniziata proprio in questi giorni, parlano di un crollo produttivo di almeno il 38 per cento. Quello ...

Castagna - crisi e rinascita di un’eccellenza Italiana : sconfitta la vespa cinese - produzione su del 80% in 5 anni : La Castagna italiana torna protagonista dell’autunno. Dopo aver superato una crisi nera, dovuta a un insetto alieno proveniente dalla Cina, il cinipide galligeno del castagno che, nel giro di due decenni, ha portato una riduzione della produzione del 20%. E dopo aver rischiato la scomparsa. Solo una decina di giorni fa Ispra, ricordando i danni fatti dall’insetto, ha pubblicato un rapporto sui metodi per difendere i castagneti dall’attacco ...

Baby - annunciata la data di uscita della nuova produzione originale Italiana Netflix (Video) : Arriva il primo teaser e, soprattutto, la data di uscita di Baby, la nuova produzione italiana targata Netflix, che debutterà in tutti e 190 i Paesi in cui la piattaforma è disponibile dal 30 novembre 2018. I sei episodi, prodotti da Fabula Pictures, ci porteranno in un mondo che gli autori, il collettivo GRAMS, ha creato prendendo spunto dalle vicende di qualche anno fa legato ad alcune adolescenti del quartiere Parioli di Roma.Una vicenda ...

Italia - continua la crescita dei prezzi alla produzione : Ad agosto 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Lo rivela l'ISTAT, aggiungendo come su base annua si sia registrata una forte ...

Procione in Italia : dove vive - alimentazione e riproduzione : Non a tutti è chiaro che il Procione come animale coincida con l’orsetto lavatore e con quello che nel mondo scientifico viene definito con il nome di Procyon lotor grazie al Linneo. Si tratta sempre dello stesso animale, un mammifero onnivoro di mezza taglia della famiglia dei procionidi che trova le sue origini nel Nord America. Vediamo che animale è, le sue abitudini alimentari e non, le sue caratteristiche tipiche e le sue qualità, sempre ...

Italia - brusca discesa a luglio per la produzione industriale : Teleborsa, - Forte decremento per la produzione industriale Italiana nel mese di luglio , che cala ad un ritmo nettamente superiore rispetto a quanto atteso dagli analisti. Il dato viene rivelato dall'...

Libia - Marsiglia FederPetroli Italia : Situazione fuori controllo - produzione petrolifera crollata a meno di 500mila barili al giorno. : Teleborsa, - "Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La Situazione non è più controllabile". ...

Italia - crescita stabile per i prezzi alla produzione : Teleborsa, - In Italia, nel mese di luglio si stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria . Il dato viene rivelato dall'ISTAT, che aggiunge come su ...

Terremoto Centro Italia : nelle zone colpite la produzione di latte è calata del 20% : nelle aree terremotate la produzione di latte è calata del 20% anche per la chiusura delle stalle ma le difficoltà non hanno scoraggiato la maggioranza di agricoltori e allevatori che, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il territorio ferito e sono riusciti a garantire la produzione della maggior parte delle tipicità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a due anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ...