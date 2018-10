Italia | il senso di appartenenza

Sondaggi elettorali - gli Italiani bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Il colera tornerà in Italia? No - e non ha senso aizzare l’opinione pubblica : Il colera è una malattia che, come altre originate da un agente infettivo, la peste o la malaria ad esempio, gode anche di una fama letteraria. Basta ricordare Morte a Venezia, capolavoro di Thomas Mann, che ebbe un’eccellente trasposizione cinematografica sotto la direzione di Luchino Visconti. Personalmente ricordo anche che nel mese di settembre 1973, ero all’Università, si verificarono una serie di focolai epidemici di colera (malattia ...

La "pancia" dell'Italia che dà un eccesso di consenso senza capire la situazione che c'è : PIERCARLO BARALE - Alle competizioni elettorali sono state applicate le stesse modalità, per l'acquisizione dei consensi - voti - di quelle seguite da anni dai produttori di beni - i più svariati - ...

La produttività è in calo ma la logistica cresce. Qualcuno in Italia viaggia controsenso : ... analisi che non possono solo limitarsi alle consegne dei pacchi: la logistica è gestione del magazzino, organizzazione dei flussi, integrazione con il mondo produttivo, attività di autotrasporto e ...

Salvini - Oliviero Toscani : “Le sue parole come scoregge - puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” : “Le parole di Salvini sono come scoregge, puzzano. Il suo Consenso in crescita? Gli italiano hanno sempre avuto bisogno di un duce, che fosse rosso, nero o verde. come i bambini con la mamma”. Sono le parole di Oliviero Toscani, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24. L'articolo Salvini, Oliviero Toscani: “Le sue parole come scoregge, puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” ...

L'Italia è tra i paesi più ignoranti al mondo - nel senso che non abbiamo la più pallida idea della realtà che ci circonda. : Oppure: l'88% di noi ritiene l'economia circolare un vantaggio per L'Italia, ma il 63% dei cittadini non ritiene che il rifiuto differenziato vada trattato attraverso processi industriali per ...

Ue avvisa Italia : per mandare migranti in Albania serve loro consenso : Per inviare in migranti della Diciotti in Albania serve "il consenso delle persone" a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue ...