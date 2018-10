Irama diventa grande con ' Giovani'

Pack per Irama a 500 euro - quando un concerto al Forum di Assago diventa un danno all’immagine : Un biglietto nel settore del parterre non numerato costa 28,75 euro e in caso di biglietto numerato la cifra da pagare arriva ad un massimo di 46 euro per un posto nei settori della tribuna parterre o della tribuna gold del primo anello eppure i prezzi per il concerto di Irama al Forum di Assago (Milano) fanno in parte ridere, in parte sgranare gli occhi: sono quelli per i pacchetti VIP che includono la possibilità di scattare una foto con ...