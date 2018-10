iPhone XR | al via i pre-ordini da oggi in Italia

iPhone XR - via i preordini/ Apple torna con lo smartphone colorato ed “economico” : prezzi e caratteristiche : Dalla giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018, è possibile ordinare l’iPhone XR. Dopo i precedenti due modelli presentati lo scorso mese, si è aperta la nuova fase di ''preorder".(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Apple - al via i preordini dell'iPhone XR : il più colorato della Mela : Il terzo degli smartphone della Mela arriva in sei colori, a partire 889 euro. Scocca in vetro e alluminio, display da 6.1'' Lcd Liquid Retina e batteria che dura di più

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.

Come riavviare iPhone XS e XS Max bloccato : I due gioiellini di casa Apple, nonostante il prezzo al quale vengono venduti, non sono esenti da problemi. In fondo sono degli smartphone Come tutti gli altri. Per questo motivo, può succedere che si blocchino leggi di più...

Come Riavviare - aggiornare - ripristinare iPhone XS iOS 12 : Come si chiudere e riavvia un'app, Come aggiornare, ripristinare iPhone XS iOS 12 Tutto quello che serve sapere sul nuovo telefono Apple.