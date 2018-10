Intestino pigro | i super cibi che aiutano a sbloccarlo

dilei

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Gonfiore, crampi addominali e alito cattivo sono solo alcuni dei sintomi (molto fastidiosi) dell’. Si tratta di un problema che colpisce moltissime persone, ma che si può risolvere a partire dalla tavola, consumando igiusti, che riducono l’infiammazione dell’e favoriscono la peristalsi. Per prima cosa è fondamentale bere molta acqua, per favorire il transito intestinale, eliminando stitichezza e gonfiore. L’acqua infatti facilita l’espulsione delle feci, soprattutto se sommata ad alimenti ricchi di fibre e una regolare attività fisica. Per fare il pieno di fibre e risvegliare l’puntate su cereali, soia, avena e legumi. Largo spazio anche alle verdure, in particolare gli spinaci, il cavolfiore, i broccoli e le bietole. Mangiate questi ortaggi bolliti e conditi con un filo di olio extravergine d’oliva ...