Inter | Skriniar e la notte brava | Quello che succede in nazionale | resta in

Inter - Skriniar spegne il caso Slovacchia : "Ora c'è solo al derby" : "Quello che succede in nazionale resta in nazionale. La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra". Milan Skriniar si getta alle spalle il caso delle dimissioni del c.t. Kozak , che avrebbe lasciato ...

Inter - Skriniar : 'Prima dell'operazione vedevo al 40%. Quante difficoltà a inizio carriera' : Come mi vedo una volta terminata la mia carriera? Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio " ha ammesso il numero 37 dell'Inter -, condividendo le mie esperienze magari occupandomi di formazione e ...

Inter - il ct della Slovacchia boccia Skriniar : “Oggi tra i peggiori” : Slovacchia-Repubblica Ceca è stata tra le peggiori prestazioni da parte di Milan Skriniar. Il difensore di proprietà dell’Inter ha infatti grosse responsabilità sul gol vittoria siglato da Patrik Schick. Inter, il ct della Slovacchia: “Skriniar deve dimostrare in campo che valga un sacco di milioni” E Kozak, ct della Slovacchia, in conferenza stampa non ha […] L'articolo Inter, il ct della Slovacchia boccia Skriniar: ...

Inter - Maicon sulla sua ex squadra : “Ha carattere - Nainggolan e Skriniar fortissimi” : In Italia per il Festival dello Sport, Maicon ha rilasciato un’Intervista alla Gazzetta ricordando i tempi felici con la maglia dell’Inter. Il terzino brasiliano è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010 e non ha dimenticato la squadra che gli ha permesso di vincere tutto, analizzando la situazione attuale: “Questa squadra ha carattere. Non dico come la nostra, ma lo ha. Dopo 7 anni tornare in Champions ti dà ...

Maicon sicuro : «Carattere Inter - che forte Skriniar. E sul Derby...» : L'Intervista di Maicon alla Gazzetta dello Sport tra i ricordi del passato e lo sguardo al futuro sui nerazzurri di Spalletti

Inter - continua il pressing di Barcellona e Manchester United per Skriniar : Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter negli ultimi giorni è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più bonus e il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore ha stupito tutti con il rendimento dello scorso anno che lo ha portato ad essere considerato uno dei migliori Interpreti del ruolo in Italia e in Europa. Prestazioni che ...

Inter - Skriniar allontana la cessione : “Per ora penso solo al nerazzurro” : Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato del momento della sua squadra direttamente dal ritiro della nazionale slovacca: “Siamo dove volevamo essere dall’inizio della stagione. Credo che proseguiremo con questa serie di risultati il più a lungo possibile“. Interpellato sulle ultime voci di mercato, il centrale nerazzurro ha dichiarato: “Non penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate ma ...

Inter - l'obiettivo è blindare Skriniar e Icardi : L'Inter arriva alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi grazie al successo ottenuto ieri sera nel posticipo dell'ottava giornata contro la Spal per 2-1, con la doppietta di Mauro Icardi. Quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle ottenute contro la Sampdoria, Fiorentina e il Cagliari, che si uniscono alle due ottenute in Champions League, contro Tottenham e Psv Eindhoven che hanno messo in una buona posizione la squadra di ...

Inter in ansia per Skriniar : il Barcellona potrebbe presto fare un'offerta (RUMORS) : L'Inter la passata stagione è riuscita a conquistare l'ambito traguardo della qualificazione in Champions League. Uno dei protagonisti assoluti nella cavalcata verso il successo è stato senza ombra di dubbio Milan Skriniar, uno di quelli che rare volte è andato al di sotto delle aspettative dell'allenatore. Le buone giocate fornite dall'ex della Sampdoria hanno attirato le attenzioni di diversi club europei, che farebbero di tutto pur di averlo ...

L'Inter rischia di perdere Skriniar : il Barcellona potrebbe presentare un'offerta : L'Inter, nonostante alcune difficolta', lo scorso anno è riuscita a strappare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, con il successo nello scontro diretto contro la Lazio. Una cavalcata che ha visto tra i principali protagonisti il centrale slovacco, Milan Skriniar, probabilmente l'unico a giocare sempre al di sopra della sufficienza, oltre a essere l'unico a disputare tutte le trentotto partite di campionato. Le prestazioni ...

Inter - attenta : il Barcellona fa sul serio per Skriniar : Secondo indiscrezioni spagnole, i catalani sarebbero pronti a fare un'offerta monstre per il difensore slovacco

Inter - l'obiettivo è blindare Milan Skriniar : Milan Skriniar è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione dell'Inter, conclusasi con una rocambolesca qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato. Il centrale slovacco era stato acquistato dalla Sampdoria per 5 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 15 milioni di euro. Nonostante la giovane eta', il difensore è riuscito a conquistarsi fin da subito una maglia da titolare ...

Inter - il Barcellona ha visto l'agente di Skriniar : I blaugrana alla ricerca di un difensore centrale, anche lo slovacco nella lista. E presto ci sarà lo scontro in Champions...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar : intanto si defila lo United : Uno dei grandi protagonisti della qualificazione in Champions League della scorsa stagione, in casa Inter, è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore inizialmente sembrava dover essere la riserva di uno tra Manolas e Rudiger, i quali poi non sono arrivati a Milano. Così Skriniar si è ritrovato ...