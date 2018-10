Inter-Milan | tutte le quote

Inter e Milan - occhio a Sarri : Icardi o Cutrone per il post-Morata? : Le Milanesi tremano. Non ancora per i boati di San Siro: per quello bisogna aspettare domenica sera. A far impensierire i tifosi di Inter e Milan ci pensa il 'Sun': secondo il tabloid inglese, infatti,...

Inter-Milan - derby Serie A : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita : Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia Come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno esaltate alla ...

Inter-Milan - secondo i bookie sarà sfida dal dischetto tra Handanovic e Higuain : Gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto Gonzalo Higuain e Samir Handanovic per aprire delle scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita in gol dal dischetto, dall’altra sulla possibilità che il numero uno nerazzurro blocchi un rigore al rossonero. Segnare dagli 11 metri è nettamente più facile che parare: il concetto è chiaro anche solo guardando una partita di calcio, ma le ...

Inter-Milan - il derby dei cervelli che corrono : chi sono gli uomini chiave del match : Provateci voi a correre come dannati, contrastare, chiudere le linee di passaggio, tenere le distanze giuste per non creare un buco letale e poi gestire il pallone a due tocchi, dettare i tempi e il ...

Suso - carica derby : 'Questo il mio Milan più forte. E l'offerta dell'Inter era vera' : Queste le parole di Suso ai microfoni di Sky Sport dopo essere tornato ad allenarsi con i suoi compagni dopo gli 80' giocati contro il Galles e dopo aver assistito dalla panchina alla sconfitta della ...

Milan - Suso : “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a Gattuso” : A Milano si respira già aria di derby della Mole. Sarà una sfida sostanzialmente equilibrata e combattuta per tutti e 90 minuti. Non esiste un favorito, sia per l’ottimo momento attraversato dal Milan, sia per la serie di risultati utili consecutivi messi a segno dall’Inter. Suso sarà un assoluto protagonista del match, e sulle pagine […] L'articolo Milan, Suso: “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a ...

Milan - Suso racconta i retroscena di mercato : “l’Inter mi voleva e Mirabelli…” : Suso sta facendo faville con il suo Milan, ma in estate l’assalto dell’Inter ha fatto molto discutere in casa rossonera: “io son voluto restare” Suso si sta ergendo pian piano a trascinatore del Milan di Gattuso. Le sue prestazioni in questo inizio di stagione sono state ottime ed anche Higuain ne sta usufruendo. Il calciatore spagnolo, parlando a Tuttosport, ha svelato a pochi giorni dal derby i retroscena di ...

San Siro in comune : Inter e Milan pronti alla concessione per 99 anni : Inter e Milan ancora insieme, e a lungo termine. Sembra essere questo il piano delle due Milanesi per il futuro di San Siro L'articolo San Siro in comune: Inter e Milan pronti alla concessione per 99 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - conferme sull'Interesse cinese per Kessie : Arrivano conferme sulla super offerta in arrivo dalla Cina per Franck Kessie, l eggi qui l'anticipazione ,. Secondo il Corriere dello sport il Bejiing Guoan è pronto all'assalto per gennaio: pronto un ingaggio da 14 milioni a stagione.

Inter-Milan - sarà sold-out e incasso da record a San Siro : ... il big match sarà infatti trasmesso in 196 paesi, fermo restando che col servizio OTT di Img chiunque potrebbe acquistare via web l'evento e goderselo in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. ...

FRANCESCA VACCARO - MOGLIE DI CARLO CONTI/ "Le ho chiesto di sposarmi a Milano al ristorante" (L'Intervista) : FRANCESCA VACCARO e Matteo, MOGLIE e figlio di CARLO CONTI: il matrimonio dopo un anno dal primo incontro e la nascita del bambino che oggi ha quattro anni.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 00:26:00 GMT)

Inter-Milan - il derby di Bergomi e Costacurta : 'Ecco come si fermano Higuain e Icardi' : Penso lo marcherà lui, ma è evidente che in area come Icardi non ci sia nessuno, in Italia e al mondo. È il più forte, uno stoccatore infallibile. Metto in lista anche Cristiano Ronaldo, che forse è ...

Scommesse - derby Inter-Milan : per bookie sfida di rigore tra Higuain e Handanovic : Centravanti contro portiere, uno contro l’altro, da soli, senza nessun altro a disturbare l’azione. La scena è quella tipico di un calcio di rigore e, in occasione del derby di Milano, viene proiettata sul tabellone Scommesse. I protagonisti sono Gonzalo Higuain e Samir Handanovic, che gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto per aprire delle Scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita ...

Inter-Milan - le stracittadine di ottobre : 29 precedenti - 14 vittore nerazzurre : Inter-Milan, in campo sabato sera 21 ottobre alle ore 20.30, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto riguarda il massimo torneo nazionale, sara' il derby nr. 191 ed il bilancio complessivo è favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 70 volte contro le 62 dei cugini mentre i pareggi sono stati 58. Contando anche gli altri tornei e, dunque, Coppa Italia, Supercoppa nazionale, Champions League e Campionato Alta ...