Inter | il medico Volpi analizza il “caso” Ronaldo | sfortuna sì | la lo stile di vita gli

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il Fenomenoha dato spettacolo ai tempi dell’, anche se i tanti infortuni occorsi al brasiliano hanno un po’ limitato il suo periodo di maggior splendore Piero, responsabiledell’, è statopellato in merito ad uno dei casi più delicati che ha dovuto affrontare in carriera, vale a dire quello legato al Fenomeno. Parlando all’Avvenire, ilnerazzurro hato la questione legata ai tanti infortuni del calciatore brasiliano: “ha avuto la sua buona dose diquanto a incidenti, ma al tempo stesso dico che poteva gestirsi molto meglio comedi. Possedeva doti naturali incredibili e spesso si basava troppo esclusivamente su quello. La chirurgia ortopedica attuale poteva sicuramente aiutarlo a recuperare più in fretta e a farlo restare più a lungo in campo ad alti livelli“. ...