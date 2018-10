Inter e Roma | per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham

Svelati i premi del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

Su Flixbus Trento-Roma : 'Sei nero - non sederti vicino a me' ed Interviene la polizia : «Qui no! Cambia posto, vai in fondo. Sei nero, sei di un’altra religione». Così, martedì sera, una passeggera di un Flixbus in partenza da Trento e diretto a Roma ha vietato a Mamadou, un venticinquenne senegalese, di sedersi accanto a lei. Il giovane era diretto nella Capitale per trascorrere qualche giorno con un amico, ma il viaggio - per lui - è iniziato veramente male. La donna è arrivata perfino a chiamare la polizia. Una giovane, ...

TAV Rucco e Cicero a Roma : incontro con l'ad di RFI Gentile - videoInterviste - : "Abbiamo condiviso la necessità di realizzare l'opera ferroviaria spiega Rucco per gli indubbi benefici che porterà all'economia del nostro territorio e per non essere emarginati da un sistema che ...

Inter - Roma e Milan pronte a svenarsi per Barella : "L'Interesse dei grandi club fa piacere" : Il centrocampista del Cagliari non si sbilancia: "Al momento resto concentrato sul campionato, poi..."

Inter - Nainggolan in tackle su Roma e Juve : ecco cosa ha dichiarato il centrocampista belga : Nell’Intervista fiume rilasciata alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni di distanza dalla sua prima stracittadina milanese, Radja Nainggolan è tornato sulla sua separazione dalla Roma, non voluta dal calciatore belga, senza risparmiare pesanti accuse alla sua ex società: “È finita non per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Io ho sbagliato, di sicuro, ...

Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : tutti i premi : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

Inter - Nainggolan sul derby : “Più tranquillo rispetto a quello di Roma - ma il Milan ci farà sudare” : Di derby ne ha vissuti tanti con addosso la maglia giallorossa della Roma, ma adesso Radja Nainggolan si appresta a vivere il primo con i colori dell’Inter. In una lunga Intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista belga ha parlato proprio di com’è abituato a vivere i giorni che precedono queste partite importanti e delle differenze tra la stracittadina Romana e quella Milanese: “Vivo questa vigilia in maniera ...

Derby Inter-Milan - Romagnoli a Sky : 'Moriremmo per Gattuso - siamo più forti dello scorso anno' : Il Milan è una squadra favolosa, perché è una delle squadre più vincenti del mondo. E' uno spettacolo giocare questo Derby perché il fascino che dà questa partita dagli spalti e dal campo è ...

Etica delle virtù e psicologia - un convegno Internazionale all'Europea di Roma : Verso una nuova scienza delle virtù?', 'Virtues Ethics and Psychology. Towards a new science of virtues?',. Lo scopo principale dell'incontro è un'analisi del legame tra le virtù e la ricerca ...

Inter - derby - Champions - Juve e Roma : Nainggolan dice tutto : L'Inter, il suo primo derby di Milano, la Champions, la sfida Icardi-Higuain, Ronaldo e Messi, l'addio alla Roma, la Juventus e la cresta: Radja Nainggolan si confessa in un'Intervista esclusiva alla ...

Milan - Inter e Roma : 40 milioni per Barella non bastano più : E' corsa a Barella . Come scrive la Gazzetta dello Sport , Inter, Milan e Roma vogliono il centrocampista del Cagliari . Difficile, però, che i sardi possano farlo partire a gennaio. E per l'estate 40 milioni possono non bastare.

Italia-Romania : 2018 anno record per Interscambio : ROMA - Raggiungerà quasi certamente i 15 miliardi di euro l'interscambio commerciale tra Italia e Romania. Una cifra record che testimonia i «rapporti straordinariamente eccellenti» tra Roma e ...

Roma - protesta animalisti Interrompe Zingaretti : rissa sfiorata : A Roma una decina di animalisti ha fatto irruzione sul palco di Piazza Grande, l'iniziativa di Nicola Zingaretti per lanciare la propria candidatura al congresso del Pd, interrompendo il discorso del ...