Inter | dubbi | certezze e sorprese verso il derby | da Vecino a Icardi e Borja

Inter-Milan - Vecino : soltanto un affaticamento - resta in dubbio per il derby : Sospiro di sollievo per l'Inter, nessuna lesione per Matias Vecino : solo un affaticamento . Spalletti sorride, anche se il centrocampista nerazzurro - rimasto ai box con l'Uruguay durante la sfida ...

Alfredo Romeo - la Cassazione : “Dubbi sulla legittimità delle Intercettazioni” : La corte di Cassazione mette sotto accusa il tribunale del riesame di Napoli ‘colpevole‘ di aver confermato, con l’ordinanza del 4 dicembre 2017 gli arresti domiciliari all’imprenditore Alfredo Romeo. L’imprenditore era coinvolgo in un’inchiesta per presunti episodi di corruzione ora finita al centro di un processo in corso a Napoli. Secondo la Suprema corte il Riesame aveva sbagliato a confermare i domiciliari per Romeo ...

Probabili formazioni / Psv Inter : il dubbio degli olandesi. Quote - ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Psv Inter: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo oggi al Philips Stadion per la sfida del girone B della Champions league.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Probabili formazioni/ Psv Inter : orario - diretta tv e le notizie live. I dubbi di Spalletti (Champions League) : Probabili formazioni Psv Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri cambiano parecchio rispetto alla vittoria di sabato in campionato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Inter-Fiorentina - episodio dubbio in area viola : contatto D’Ambrosio-Mirallas [VIDEO] : Inter e Fiorentina sono ancora ferme sullo 0-0 dopo mezz’ora, ma c’è già un episodio dubbio che potrebbe alimentare numerose discussioni nel dopo gara. Entrato in area viola, D’Ambrosio entra in contatto con Mirallas e finisce a terra. Per l’arbitro, che non ha avuto dubbi, è tutto regolare. Ecco le immagini: ????? ?#InterFiorentina pic.twitter.com/ImwSu2aBQ9 — interista TV (@interista_TV) 25 settembre ...

Diretta Inter-Fiorentina : formazioni - tornano De Vrij e Perisic : restano due dubbi : Inter e Fiorentina si affrontano nella prima sfida della sesta giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime sei partite tra le due squadre Serie A sono state siglate ben 28 reti, ovvero circa 4,7 ad incontro ed è per questo che i bookmakers danno ben quotato le opzioni 'Gol' ed 'Over 2,5'. Per ciò che concerne invece i precedenti i favori del pronostico sono tutte sui nerazzurri che ha vinto 16 delle ultime 19 partite. La gara sarà giocata ...

"Strano che si parli di immigrati all'Interno del decreto sicurezza" : tutti i dubbi della Chiesa : Galantino (Cei): "A me sembra strano che si parli di immigrati all'interno del decreto sicurezza. Inserirlo lì significa...

Barbara d'Urso e Pierluigi Diaco - lite a Domenica Live/ Credibilità in dubbio - lei sbotta "non mi Interessa!" : Barbara d'Urso e Pierluigi Diaco, scambio di battute a Domenica Live. Lui mette in dubbio la Credibilità della trasmissione, lei sbotta in diretta tv.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:53:00 GMT)

Inter - resta un fastidioso senso di dubbio : Il Var annulla due gol all'Inter, uno ad Asamoah e uno a Nainggolan e la Gazzetta dello Sport si sofferma in particolar modo sull'episodio legato al centrocampista belga. 'Minuto 43: Nainggolan, che ha faticato a farsi trovare tra le linee, riceve palla al limite: stessa zolla di Bologna,...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sara' sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham [VIDEO] dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giochera' allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Sampdoria-Inter - probabili formazioni : dubbi per Spalletti - diretta non trasmessa da Sky : Sampdoria - Inter sarà sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sarà sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Serie A - Sampdoria-Inter in diretta streaming su Dazn : ancora dubbi su Lautaro Martinez : Dopo la vittoria su rimonta in Champions League, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul prossimo impegno in campionato e, sabato 22 settembre, voleranno al Ferraris di Genova per la sfida contro i doriani. La partita sara' valida per la quinta giornata [VIDEO] di Serie A e si giochera' alle ore 20.30. La diretta Sampdoria-Inter sara' trasmessa in streaming su Dazn e non su Sky. Chi è abbonato a Premium potra' usufruire della piattaforma della ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Parma : dubbi ducali in difesa. Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:41:00 GMT)