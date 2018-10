Inizia la stagione di Concerti al Teatro di San Carlo di Napoli | si riparte da Jurij

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Matteo Rizzo Inizia la stagione del possibile salto di qualità : Una stagione per crescere e migliorare. Questo potrebbe essere il miglior auspicio per Matteo Rizzo, pronto a scendere sul ghiaccio dell’Angel of the Winds Arena di Everett (stato di Washington) per Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, iniziata con la prima posizione della storia conquistata all’appuntamento di Egna (Bolzano) del ...

Valle d’Aosta : a Cervinia la stagione invernale Inizia il 20 ottobre : In Valle d’Aosta, a Breuil-Cervinia, la stagione invernale dello sci inizia il 20 ottobre: il prossimo weekend è prevista un’apertura anticipata sul ghiacciaio di Plateau Rosà, che costituisce un “assaggio” dell’apertura ufficiale in calendario il 27 ottobre. Gli impianti resteranno in funzione fino a domenica 5 maggio. L'articolo Valle d’Aosta: a Cervinia la stagione invernale inizia il 20 ottobre sembra ...

Assemblea Teatro Inizia la nuova stagione sull'isola di Malta con Luigi Tenco. : Molti gli spettacoli rivolti alle scuole tutti in programma alle ore 10 al Teatro Agnelli. Il programma di Assemblea Teatro offre grande spazio alla Musica con il coinvolgimento di alcuni dei gruppi ...

La compagnia Chiamata alle Arti Inizia la stagione teatrale con “Ditegli sempre di sì” : La stagione teatrale della compagnia Chiamata alle Arti inizia con un classico della commedia eduardiana “Ditegli sempre di sì”, per la regia e l’interpretazione di Alberto Pignero, Artista di grande pregio e di lungo corso. La storia è quella di Michele, un pazzo apparentemente guarito dopo un periodo trascorso in manicomio, che prende per oro colato tutto ciò che gli viene detto. Questa apparente guarigione sarà la causa di una serie di ...

Le Marche al TTG Rimini - Pieroni 'Iniziative per destagionalizzare la stagione turistica' : A partire dalla presentazione dei Grandi eventi 2019/2021, con le Marche che si propongono come un 'palcoscenico a cielo aperto' tra mostre e spettacoli che celebrano i figli più illustri: Rossini, ...

Inizia la stagione congressuale della Camera del Lavoro spezzina : La Spezia - Sarà un ottobre impegnativo per la CGIL spezzina. Da lunedì 8 inizieranno i congressi provinciali di categoria che culmineranno con il congresso territoriale della Camera del Lavoro il 30 ...

Torna il memorial Marco Laurenzi - Inizia la stagione del Cortona Volley : ... sarà quindi un'importante giornata di sport per giocatori e tecnici ma anche di ricordi e di amicizia per tutti i partecipanti e per il pubblico. Il torneo di quest'anno vedrà la partecipazione ...

House of Cards - il trailer dell'ultima stagione - Inizia il regno di Claire Underwood : Attenzione possibili spoiler su House of CardsDopo il teaser trailer che anticipava la risoluzione della vicenda Frank Underwood/Kevin Spacey con la morte del protagonista, ecco arrivare il trailer completo della sesta e ultima stagione di House of Cards. prosegui la letturaHouse of Cards, il trailer dell'ultima stagione, inizia il regno di Claire Underwood pubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2018 18:13.

L'ultima Iniziativa di Inge Feltrinelli : la Stagione Capitale per capire il futuro della società : E quindi ecco incontri, lecture, dibattiti, festival, proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali e teatrali, per un totale di 100 giornate aperte a tutti, con ospiti internazionali davvero big ...

Juventus - per Dybala una prova da vero dieci : la sua stagione Inizia ora : Paulo Dybala, 24 anni. Ansa Prima di Juve-Bologna , Paulo Dybala era l'uomo che aveva più bisogno di una grande serata. Cinque partite, di cui tre giocate dall'inizio, senza segnare. Un livello di ...

Il Tomei-Kodokan 1990 Inizia con due podi la stagione : Ottimo inizio di stagione per il G.S. Vigili del Fuoco "C.Tomei" - Kodokan 1990 che domenica 23 settembre ha partecipato al primo trofeo "Costa degli

Equinozio - oggi Inizia l’Autunno : perché si chiama così questa stagione dell’anno? : oggi 23 settembre 2018, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, è scattato l’Equinozio d’autunno, il giorno che segna l’inizio della stagione che segue all’estate e che precede l’inverno. Ma da cosa deriva la parola “autunno”? L’origine si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Waterloo Inizia la nuova stagione. Duello tra van der Poel e van Aert - Lechner e Arzuffi le carte azzurre : Domenica 23 settembre prende il via la stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di Ciclocross. Ad aprire i battenti della nuova edizione il circuito di Waterloo (Stati Uniti), dove l’anno scorso Mathieu van der Poel ha confermato la propria leadership. Nella tappa nordamericana si disputeranno le gare élite maschile e femminile, oltre alla prova Under23 donne, tutte a partire dal primo pomeriggio (in Italia sarà sera). Dopo aver sfiorato il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Waterloo Inizia la nuova stagione. Si rinnova il duello tra van der Poel e van Aert - Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi le carte azzurre : Domenica 23 settembre prende il via la stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di Ciclocross. Ad aprire i battenti della nuova edizione il circuito di Waterloo (Stati Uniti), dove l’anno scorso Mathieu van der Poel ha confermato la propria leadership. Nella tappa nordamericana si disputeranno le gare élite maschile e femminile, oltre alla prova Under23 donne, tutte a partire dal primo pomeriggio (in Italia sarà sera). Dopo aver sfiorato il ...