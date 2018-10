calcioweb.eu

: #SampdoriaSassuolo Infortunio per #Boateng? Il Boa a forte rischio per Genova: - sassuolonews : #SampdoriaSassuolo Infortunio per #Boateng? Il Boa a forte rischio per Genova: - CalcioWeb : Infortunio #Boateng, il centrocampista non verrà convocato per la gara contro la #Samp: ecco i tempi di recupero… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Infortunio #Boateng, ora è sicuro: salterà la #Sampdoria, definiti i tempi di recupero -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Il calciatore neroverde rimarrà lontano dal campo a guardare i compagni impegnati nel monday matchladoria:, infatti, lamenta un problema muscolare da diverso tempo e, per evitare che ciò possa sfociare in qualcosa di più serio, in accordo con lo staff medico non partirà per la Liguria, rimanendo a curarsi in Emilia. Se tutto andrà bene, il ghanese potrebbe già rivedersi nel derbyil Bologna che si disputerà sette giorni dopo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilnonper lala: ecco i tempi di recupero CalcioWeb.