Influenza | vaccino su colture cellulari per combattere mutazione

Influenza - Siti : “Utilizzare per ogni fascia di età il vaccino più appropriato” : “I dati di sorveglianza sull’Influenza raccolti nelle ultime stagioni invernali dimostrano che non tutti i vaccini Influenzali sono uguali, e per massimizzare la protezione offerta dalla vaccinazione va utilizzato per ogni fascia di età il vaccino più appropriato”. È quanto sostengono gli esperti della Società italiana di igiene (Siti) riuniti in occasione del Congresso nazionale che si svolge a Riva del Garda. “Dal ...

Vaccino antInfluenzale 2018 - la guida. Costo - per chi è gratuito - quando farlo : I consigli di Fabrizio Pregliasco, virologo di OsservatorioInfluenza.it. Come regolarsi con bambini, anziani, malati cronici, gestanti, cardiopatici e agenti incaricati di servizi di pubblica utilità

Influenza - quest'anno almeno 5 milioni di italiani a letto : le cose da sapere sul vaccino : Il vaccino antInfluenzale è indicato per tutti e raccomandato a molti. Dove vaccinarsi è un tema deciso autonomamente dalle...

Salute : scoperto il punto debole dell’Influenza - aperta la strada per un vaccino universale : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford, guidato da Craig Thompson, ha riconosciuto il punto debole del virus dell’influenza in un gruppo di regioni genetiche che si sono conservate stabili nel corso dell’evoluzione: questo “tallone d’Achille”, descritto su Nature Communications, potrebbe rivelarsi decisivo anche per altri virus, come quello del raffreddore e dell’Hiv, responsabile ...

Influenza : in Gran Bretagna vaccino “potenziato” per milioni di over 65 : La Gran Bretagna si prepara a contrastare l’Influenza con un intenso piano di vaccinazione che prevede di vaccinare 24 milioni di persone e di offrire agli over 65 un vaccino ‘potenziato‘, che, promettono, ‘salverà centinaia di vite questo inverno’. Questa la convinzione della Public Health England, agenzia del Dipartimento della Salute inglese. Come noto, l’Influenza è molto pericolosa nella terza età, quando ...

Influenza : in Gran Bretagna vaccino “potenziato” per milioni di over 65 : La Gran Bretagna si prepara a contrastare l’Influenza con un intenso piano di vaccinazione che prevede di vaccinare 24 milioni di persone e di offrire agli over 65 un vaccino ‘potenziato‘, che, promettono, ‘salverà centinaia di vite questo inverno’. Questa la convinzione della Public Health England, agenzia del Dipartimento della Salute inglese. Come noto, l’Influenza è molto pericolosa nella terza età, quando ...