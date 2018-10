Influenza super pericolosa per i diabetici

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Con l’alle porte e l’avvio della campagna di prevenzione vaccinale, puntuale arriva anche l’appello degli esperti a vaccinarsi. Ma se gran parte della popolazione conosce alcune delle categorie a rischio per le quali il ministero della Salute raccomanda, e offre gratuitamente, il vaccino, come gli over 65, c’è ancora poca informazione sulla necessità di vaccinare altri gruppi di persone per le quali l’rappresenta un vero e proprio pericolo, rappresentato da complicanze fino al rischio di morte. Fra questi i pazienti con diabete di tipo 1 o 2, nei quali l’, come risulta da studi ad hoc, triplica il rischio di ricovero, quadruplica quello di finire in terapia intensiva in individui affetti da diabete tipo 1 o tipo 2, e raddoppia il rischio di morte. Proprio alla luce della ‘relazione‘ tra diabete e, per la prima ...