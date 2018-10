India | treno travolge folla | si temono oltre 50 morti

India - treno travolge folla : 50 morti/ Ultime notizie : vittime intorno ai binari durante festa religiosa : India, treno travolge folla sui binari durante le celebrazioni religiose: almeno 50 morti. Le vittime non avrebbero sentito l'arrivo del convoglio a causa dei fuochi d'artificio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

India - treno travolge folla sui binari : decine di morti : Potrebbero essere oltre cinquanta i morti di un incidente avvenuto in India che ha coinvolto un treno nello stato del Punjab, nel nord del Paese. Il convoglio avrebbe travolto decine di persone che, praticamente sui binari, partecipavano alle celebrazioni di una festa religiosa. “Eravamo tutti convinti che quel binario non fosse in uso", ha detto un superstite.Continua a leggere

India : deraglia treno - 5 morti : 7.06 Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite questa mattina in seguito al deragliamento parziale di un treno nel Nord del paese: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della stazione di Rae Bareli, circa 80 chilometri a sudovest di Lucknow, la capitale dello stato di Uttar Pradesh. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.