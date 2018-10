India | folla di fedeli investita da un treno | almeno 50 morti | Credevamo il

India - treno travolge folla : oltre 50 morti : oltre 50 i morti nell’incidente che in India ha coinvolto un treno nello stato settentrionale del Punjab. Il disastro, come riferiscono i media locali, è avvenuto nell’area della città di Amritsar. Il convoglio avrebbe travolto decine di persone che, praticamente sui binari, partecipavano alle celebrazioni induiste di Dussehra. Le vittime “sono decisamente più di 50-60”, dice SS Srivastava, commissario della polizia di ...

India, treno travolge folla sui binari durante le celebrazioni religiose: almeno 50 morti. Le vittime non avrebbero sentito l'arrivo del convoglio a causa dei fuochi d'artificio.

India - treno travolge folla sui binari : decine di morti : Potrebbero essere oltre cinquanta i morti di un incidente avvenuto in India che ha coinvolto un treno nello stato del Punjab, nel nord del Paese. Il convoglio avrebbe travolto decine di persone che, praticamente sui binari, partecipavano alle celebrazioni di una festa religiosa. “Eravamo tutti convinti che quel binario non fosse in uso", ha detto un superstite.Continua a leggere

India : treno investe folla - 50 morti : 17.21 Almeno cinquanta persone sono morte in India, investite da un treno nel nord del Paese. Le vittime si erano raggruppate intorno ai binari, durante le celebrazioni di una festa religiosa, per guardare i fuochi d'artificio. L'incidente si è verificato nei pressi di Amristar, nello Stato del Punjab.

Fuori dal noto tempio induista di Sabarimala, nel sud dell'India, una folla di fedeli ha lanciato pietre e oggetti contro un gruppo di donne induiste impedendo loro di entrare nel tempio, uno dei più sacri della religione indù: diverse persone

Il ciclone “Titli” travolge la costa orientale dell’India : 300mila sfollati : Il violento ciclone Titli ha investito la costa orientale dell’India: ha danneggiato molte capanne di fango e sradicato alberi e pali della luce, costringendo all’evacuazione circa 300mila persone. Il dipartimento meteorologico indiano ha reso noto che il ciclone ha colpito le zone costiere nell’est dello Stato di Orissa con venti fino a 150 km/h. Le scuole sono state chiuse, mentre sono stati ridotti i collegamenti aerei e ...

Sono 1,4 milioni gli sfollati per le Alluvioni che hanno devastato lo Stato del Kerala in India provocando oltre 350 morti nelle ultime settimane. Ospitati in 3800 campi, ora attendono di poter tornare nelle abitazioni sommerse, da dove l'acqua si sta lentamente ritirando, lasciando ovunque fango e detriti. Dopo due settimane di un diluvio devastante, le piogge sono cessate da due giorni. Il Ministro della Salute Indiano JP Nadda ha ...

Piogge monsoniche in India : oltre un milione di sfollati per le alluvioni in Kerala : In India, le alluvioni che hanno colpito il Kerala hanno costretto oltre un milione di persone ad abbandonare le proprie case e a rifugiarsi nei campi allestiti dai soccorritori: lo ha reso noto un portavoce del governo, secondo cui 1.028.000 milioni di persone si sono registrate nei circa 3.200 accampamenti allestiti in tutto lo Stato, mentre le vittime sono oltre 410. Un parlamentare ha riferito di circa 50.000 case distrutte dalle ...

India - inondazioni in Kerala e Karnataka. Più di 350 morti e 680mila sfollati in pochi giorni : Oltre 350 persone, di cui 220 negli ultimi 11 giorni, sono morte nel Kerala a causa dei monsoni che stanno devastando lo stato nel sud dell’India da maggio. Lo riporta il Guardian citando una note delle autorità Indiane nella quale si precisa che i danni alle infrastrutture ammontano a 3 miliardi di dollari. Alluvioni e venti forti hanno distrutto 134 ponti lasciando completamente isolate diverse comunità e migliaia di persone. Sono invece ...

Le piogge monsoniche hanno colpito duramente la parte meridionale del Paese. Diverse le zone isolate, gli elicotteri lanciano cibo e acqua. Il premier Narendra Modi promette aiuti per 75 milioni di