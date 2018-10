Incidente tra auto e mezzo pesante a Trecallo

Incidente sulla statale 206 - automobilista incastrato fra le lamiere : Sono due i feriti in un Incidente stradale accaduto sulla statale 206, nel comune di Rosignano Marittimo. Uno dei feriti è rimasto incastrato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ...

Moto2 - terribile Incidente per Alex Marquez : moto in fiamme e pilota trasportato via in barella [VIDEO] : Il fratello di Marquez è stato protagonista di un terribile incidente nel corso della prima sessione delle FP1 di moto2, le sue condizioni verranno valutate dopo le FP2 Bruttissimo volo per Alex Marquez nel corso della prima sessione di prove libere di moto2 a Motegi, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua KAlex venendo sbalzato per aria. Un colpo durissimo sull’asfalto in curva otto, resa scivolosa dalla pioggia caduta ...

Tragico Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria - un morto e 6 feriti : Approfondimenti incidente a Palma Campania, muore cuoco di 23 anni di Positano 30 settembre 2018 Drammatico incidente stradale, in serata, a Battipaglia, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria , al ...

Khashoggi - giallo nel giallo : sospetto killer morto in uno strano 'Incidente d'auto' : Hanno dato forfait anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, e del suo collega olandese, Wopka Hoekstra. Ieri il direttore del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, ha ...

Khashoggi - giallo nel giallo : sospetto killer morto in uno strano «Incidente d'auto» : Uno degli uomini sospettati di aver preso parte all'omicidio Jamal Khashoggi «è morto in un incidente d'auto sospetto» a Riad: è quanto si legge sul portale del...

Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia : Incidente durante battuta di caccia - muore 51enne : Tragedia questa mattina nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: in cacciatore di 51enne è stato trovato morto al termine di una battuta di caccia. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e i colleghi del comando stazione di Cisterna: sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un colpo esploso dal fucile della stessa vittima. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: ...

Incidente in autostrada : quattro feriti : Alle ore 5.15 di mercoledì 17 ottobre, lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Verrès, in direzione Aosta, si è verificato un grave Incidente stradale. Due auto e un camion coinvolti. ...

Incidente mortale a Falconara. Travolge e uccide ex pizzaiolo : era ubriaco : Falconara , Ancona, , 17 ottobre 2018 - Arrestato l'uomo al volante della Mini Cooper che lunedì sera ha investito mortalmente , FOTO , il pensionato falconarese Enrico Orlandini mentre attraversava ...

Incidente in A1 : camion si tamponano in galleria - due feriti : traffico e code : 1 Incidente in via del Gomito: scontro tra auto e bici, gravissimo un 29enne 2 Incidente in A1: camion si incendia in autostrada, traffico in tilt 3 Incidente in A1: camion si tamponano in galleria, ...

Grave Incidente in autostrada : Alle ore 5.15 di mercoledì 17 ottobre, lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Verrès, in direzione Aosta, si è verificato un Grave incidente stradale. Due auto e un camion coinvolti. ...

Incidente sull'Autostrada A 10 tra Spotorno e Finale Ligure - coinvolte 2 vetture : Si è verificato questa notte intorno alle 2,00 un Incidente sull'Autostrada A 10 tra Spotorno e Finale Ligure. Secondo quanto riferito si sarebbe trattato di un tamponamento che ha comportato un ...

Inseguimento tra carabinieri e Giulietta finisce con Incidente : presi i fuggitivi : SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è concluso con un incidente in corso Umberto a San Pancrazio Salentino un Inseguimento tra una Giulietta di colore bianco e un'auto dei carabinieri. Secondo le prime ...

Paolo e Giuseppe - ventenni morti in un Incidente stradale. Folla ai funerali a Bitonto : Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono, entrambi di 20 anni, sono morti all’alba di sabato in un tragico incidente stradale. Insieme ad altri due amici rimasti feriti tornavano a casa dopo una serata trascorsa insieme quando la Lancia Y su cui viaggiavano è finita contro il cancello di un'azienda tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale : madre e figlia di pochi mesi muoiono nello schianto - 5 feriti : Il dramma nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Due le auto coinvolte nello scontro frontale che ha visto come vittime mamma e figlia. Ferite anche altre cinque persone tra cui il marito e padre delle due vittime che sembra il più grave.Continua a leggere