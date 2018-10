Incendiata auto vice presidente Torres calcio | indaga la digos

calcioweb.eu

: Sassari, incendiata auto vice presidente della Torres - cagliaripad : Sassari, incendiata auto vice presidente della Torres - GrottaglieTNM : Una testimonianza di come un'auto a #Grottaglie viene incendiata. E, purtroppo, il fatto si ripete quotidianamente… - TgrRai : RT @TgrSardegna: +++Incendiata nella notte l'auto del vice presidente della Torres calcio, Antonio Carboni. Il mezzo era parcheggiato all'i… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)stanotte l’deldella, Antonio Carboni. La squadra sassarese milita nel campionato di Serie D, terzultima in classifica nel Girone G. Il gesto potrebbe essere legato allende societarie. Verso le 5 di stamattina l’di Carboni era regolarmente parcheggiata sulla strada vicino all’abitazione del dirigente dellaquando è stata data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la scientifica che hanno resettato alcuni elementi utili. Sul fattola. (Adnkronos) SCARICA GRATIS L’APP DIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUWEBL'articololaWeb.