In Italia 700mila infezioni ospedaliere l’anno

“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione - io le ho dato 700mila euro di tasse. Italia poco furba” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un Italiano emigrato e in Germania ho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una ...