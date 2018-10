In Italia 700mila infezioni ospedaliere l’anno : Fino a 700.000 casi di infezioni ospedaliere su 9 milioni di ricoveri, l’1% dei quali con esito letale. In Italia sono oltre 7.000, dunque, i degenti che muoiono a causa di un’infezione contratta in ospedale. Ma in 3 casi su 10 queste malattie si potrebbero evitare. Lo ricordano gli esperti internazionali presenti a Milano per il congresso Waidid, l’appuntamento mondiale sulle malattie infettive e i disturbi immunologici che fino a domani ...

“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione - io le ho dato 700mila euro di tasse. Italia poco furba” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un Italiano emigrato e in Germania ho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una ...