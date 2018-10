“In Inghilterra faccio il saldatore | sono precario e licenziabile da un giorno all’altro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Innon mi posso lamentare, ho un buono stipendio e il lavoro che mi piace. Ma il mio vero sogno è tornare in Italia e fare il mago“. Andrea Ugolini, 28 anni, è un welder, un operaio specializzato in saldature. Lavora a Sheffield, dove ha raggiunto la fidanzata, Giulia, che coordina un team di traduttori. Viene da Genova, dove ha fatto il liceo scientifico e poi si è iscritto a filosofia: “Ho dato qualche esame, con voti molto alti, mai sotto il 28. Ma per lo più bighellonavo. E poi fin da piccolo volevo lavorare con le mani, mi piaceva soprattutto il legno. Avrei voluto fare il falegname“, ricorda. Così molla l’università e si iscrive al corso professionale in saldatura del ferro, il primo in cui riesce a entrare. “Appena scoperto il ferro ho dimenticato il legno. È un materiale bellissimo, ci puoi fare cose meravigliose. La ...