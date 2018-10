In Giappone Dovizioso leader nei combinati delle libere

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo partiti subito bene nelle FP1 - non aveva senso scendere in pista nel secondo turno” : Il weekend di gara del Gran Premio del Giappone è cominciato positivamente per il ducatista Andrea Dovizioso, il quale ha stampato il miglior tempo nella prima sessione di libere su pista asciutta. nelle prove libere 2 il forlivese ha preferito non scendere in condizioni di pista umida per evitare di prendersi dei rischi inutili alla ricerca solo di un buon tempo. Al termine della giornata il Dovi si è dichiarato soddisfatto del feeling con la ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso subito il più veloce - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo non ce la fa : Andrea Dovizioso (Ducati) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv) ed inizia con il piede giusto il suo fine settimana. Per la scuderia di Borgo Panigale, tuttavia, le buone notizie si concludono qui, dato che Jorge Lorenzo, dopo aver fatto un tentativo in avvio di turno, decide che per lui il weekend nipponico finisce in anticipo, dato che i dolori a braccio ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Possiamo essere veloci qui. Marquez compagno di squadra in futuro? Sarebbe bello” : Si è conclusa poco fa la conferenza stampa del GP del Giappone 2018, quartultimo round del Mondiale di MotoGP. I temi non mancano: un Marc Marquez vicino al titolo iridato e lo spagnolo ambito, dopo il 2020, da altre squadre per centrare il bersaglio grosso. Di questo e altro ha parlato Andrea Dovizioso, il secondo della classifica generale a 77 punti da Marc che, inizialmente, ha sottolineato quanto potrebbe essere stimolante avere un compagno ...

MotoGP - GP Giappone. Dovizioso : "A Motegi l'obiettivo è vincere" : Il Twin Ring Motegi ha una configurazione particolare, del tipo stop and go, con lunghi rettilinei seguiti da curve strette che impongono staccate violente che stressano pesantemente gli impianti ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...