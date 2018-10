In calo il comparto del commercio in Italia | -1 | 51% | | flessione scomposta per Damiani

Il comparto bancario a Piazza Affari si è mosso verso il basso - -7 - 26% - - in forte calo Banco BPM : Andamento depresso per il settore bancario italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.266,71, ...

Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia - -1 - 02% - - netto calo registrato da Mondo TV : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Entertainment & media, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a 10.679,07, in diminuzione di 109,16 ...

Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia - -1 - 02% - - netto calo registrato da Mondo TV : Scambi negativi per il settore Entertainment & media , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX media . Il FTSE Italia media ha aperto a 10.679,07, in diminuzione di 109,16 punti ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 15% - - in forte calo Banca Finnat : Il Settore Bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.665,31, in calo dell'1,15% rispetto ...

Sotto la parità il comparto media dell'Italia - -0 - 59% - - netto calo registrato da RCS : Registra una modesta discesa il settore Entertainment & media , mentre l' EURO STOXX media consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia media ha aperto a quota 10.420,23, in calo dello 0,59% ...

In calo il comparto finanziario in Italia - -1 - 51% - - Banca Profilo si muove verso il basso : Scivola il settore finanziario Italiano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials chiude a quota 11.582,79 con un peggioramento di 177,1 punti ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 01% - - in forte calo Banca MPS : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 01% - - in forte calo Banca MPS : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti rispetto ...

In rosso il comparto chimico italiano - -0 - 81% - - in forte calo Aquafil : Giornata in scivolata per l' indice del settore chimico , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 18.940,67, in ...

Lieve ribasso per il comparto finanziario in Italia - -0 - 45% - - netto calo registrato da Brioschi : Teleborsa, - Il Settore finanziario Italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha avviato gli scambi a quota 11.735,82, con un ...

Male il comparto tecnologico a Milano - -4 - 37% - - in forte calo STMicroelectronics : Teleborsa, - Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha ...