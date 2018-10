In arrivo nuovi episodi di Manifest | NBC ordina una stagione completa | ci sarà il rinnovo?

Evento Apple 30 Ottobre : nuovi iPad e iMac in arrivo : Apple dà appuntamento al 30 Ottobre: nuovi iDevice in arrivo. Apple ufficializza un nuovo Evento speciale per il 30 Ottobre. In arrivo i nuovi iPad Pro e iMac? Evento Apple 30 Ottobre Apple annuncia un nuovo Evento ufficiale per il 30 Ottobre 2018: protagonisti di questa tornata potrebbero essere i nuovi iPad Pro e diversi Mac. […]

PECHINO EXPRESS 2018/ Diretta - concorrenti e coppie : indiscrezioni e nuovi vip in arrivo (Quinta tappa) : PECHINO EXPRESS 2018, Diretta quinta puntata: si riparte dalla Tanzania. Le indiscrezioni promettono l'arrivo di un nuovo vip dal volto ancora ignoto.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:50:00 GMT)

Musica - tante le novità in arrivo venerdì. Nuovi singoli di Ramazzotti e Mengoni su tutte : La giornata di venerdì 19 ottobre sarà all’insegna delle grandi novità per la Musica italiana. Entreranno infatti nella stessa giornata in rotazione radiofonica e saranno disponibili in tutti i digital stores i Nuovi singoli, apripista dei loro rispettivi progetti, di due big del pop italiano come Eros Ramazzotti e Marco Mengoni. Per il cantautore romano il nuovo singolo “Vita ce n’è”, il cui videoclip ufficiale è stato presentato in anteprima ...

Renault-Brilliance - in arrivo tre nuovi veicoli commerciali elettrici in Cina : Renault sceglie il grimaldello del business per scardinare il mercato cinese della mobilità elettrica. Facendo seguito agli accordi siglati il primo gennaio scorso con i cinesi di Brilliance, che hanno portato alla costituzione della joint venture Renault-Brilliance-Jinbei Automotive Company, il gruppo francese e quello cinese hanno annunciato l’arrivo di tre nuovi veicoli commerciali a batteria, entro i prossimi due anni: la prima tranche ...

Google Assistant si prepara all’arrivo di Halloween con nuovi comandi e risposte personalizzate : Con l'arrivo di Halloween è possibile impartire nuove domande o comandi a Google Assistant, che darà risposte pertinenti alla festa più pericolosa dell'anno. L'articolo Google Assistant si prepara all’arrivo di Halloween con nuovi comandi e risposte personalizzate proviene da TuttoAndroid.

Halloween sta per arrivare in Fortnite : il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo : Epic Games ha da poco pubblicato la nuova patch 6.02 di Fortnite, è come è ormai da trazione i dataminer non si sono fatti attendere svelando una moltitudine di nuovi oggetti cosmetici, naturalmente tutti a tema Halloween.Fortnite Intel riporta una lunga serie di immagini che ritraggono le skin, gli oggetti di raccolta, i deltaplani e gli zaini che esordiranno tra qualche settimana nel negozio online di Fortnite. Tutti gli elementi cosmetici, ...

Nuovi film e serie tv su Le Cronache di Narnia - la saga fantasy di C.S. Lewis in arrivo su Netflix : Netflix svilupperà Nuovi film e serie TV su Le Cronache di Narnia. La fortunata saga fantasy di C.S. Lewis è stata trasportata sul piccolo schermo in una miniserie BBC dal 1988 al 1990, e poi in tre pellicole di successo nel 2005, 2008 e 2010. Sulla base di un accordo pluriennale con The C.S. Lewis Company, il colosso di streaming darà vita alle incredibili storie ambientate nell'universo fantastico di Narnia con Nuovi prodotti disponibili in ...

SteamWorld : nuovi capitoli della serie in arrivo : Se siete fan di SteamWorld Dig, sarete sicuramente contenti di sapere che altri titoli della serie sono in arrivo, riporta Nintendoeverything.Image & Form ha infatti reso pubblico che nuovi capitoli di SteamWorld arriveranno prossimamente, la serie dunque non è morta e possiamo aspettarci ancora qualche sorpresa.L'annuncio è stato fatto tramite i canali social dello sviluppatore, dai quali possiamo apprendere come la serie sia ancora viva e ...

In arrivo nuovi aggiornamenti PUBG su Xbox - risolti problemi per obiettivi : PUBG si appresta a ricevere entro qualche tempo un nuovo aggiornamento su Xbox risolutivo di alcuni problemi sotto vari aspetti. Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell'ultima patch resa disponibile per PlayerUnknown's Battlegrounds, che introduceva nuovi veicoli, armi e soprattutto la richiestissima modalità Allenamento con relativa mappa, una feature richiestissima dai giocatori. Sempre nei giorni scorsi era stato annunciato un altro ...

Cotral : in arrivo 7 nuovi bus bipiano su linea Roma-Anagni-Frosinone : Roma – Sette nuovi bus bipiano entreranno in servizio lunedi’ primo ottobre sulla linea Frosinone-Anagni-Roma via autostrada A1. I mezzi sono stati consegnati questa mattina all’impianto del capoluogo ciociaro dalla presidente di Cotral, Amalia Colaceci. Con l’arrivo degli ultimi Neoplan Skyliner da 90 posti si completa la fornitura dei 427 nuovi mezzi Cotral, partita nell’ottobre 2016. In totale 47 bipiano, 360 ...

Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker : nuovi progetti in arrivo : Aurora Ramazzoti torna a Mediset? La figlia di Michelle Hunziker lavorerà ancora in televisione ma senza la mamma Le intenzioni di Aurora Ramazzotti pare siano quelle di continuare a lavorare in TV anche il prossimo anno. Dopo il debutto in prima serata con la madre a Vuoi scommettere, però, la figlia di Michelle Hunkizer adesso […] L'articolo Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker: nuovi progetti in arrivo proviene da Gossip e ...

Nuovi dettagli sui prossimi Google Pixelbook e su una feature in arrivo per Chrome OS : Nelle scorse ore sono emersi Nuovi dettagli sui modelli della prossima generazione di Google Pixelbook ed in particolare sui loro schermi L'articolo Nuovi dettagli sui prossimi Google Pixelbook e su una feature in arrivo per Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dispositivi in arrivo da Amazon - c'è anche un forno a microonde : Evento a sorpresa di Amazon che aggiorna e rinnova la gamma Echo, ma svela anche Nuovi dispositivi ed elettrodomestici per rivoluzionare l'ecosistema casalingo. Tra questi anche un forno a microonde che si connette via wifi o bluetooth a uno speaker Echo e permette di cucinare...