Impareggiabile Samsung Galaxy S10 con tanti sensori e anche lo speaker audio sotto il

(Di venerdì 19 ottobre 2018) IlS10 si appresta a divenire un device tanto rivoluzionario come richiede il decennale della fortunata serie del produttore? Potrebbe esserlo davvero, viste le prime indiscrezioni trapelatanel corso di un evento ufficiale tenuto dal brand,se molto raccolto. Ci riferiamo al 2018OLED Forum di scena al Shenzhen Marriott Hotel in Cina nella giornata di ieri 18 ottobre.Sta facendo letteralmente il giro del web la foto di una slide della presentazione della tecnologia per display in arrivo nel 2019: questa prevederà senz'altro l'integrazione dial didel pannello ma in maniera del tutto innovativa: non stiamo infatti parlando del solo lettore di impronte presentelo schermo madi molto altro.In qualità di primo top di gamma del 2019, dovrebbero essere ben 4 le nuove tecnologie a bordo delS10. La FoD ...