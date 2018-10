iliad non è l’operatore più lento | Vince Wind

Endemici problemi iliad Italia anche oggi 12 ottobre - weekend non privo di malfunzionamenti? : Non è affatto sbagliato parlare di problemi Endemici Iliad Italia o latenti (come dir si voglia) in questo periodo. Oramai, da una decina di giorni, con prima impennata considerevole lo scorso weekend, il servizio non funziona correttamente in alcune zone d'Italia, non a caso quelle più densamente popolate. Ad essere particolarmente colpito non è la funzione voce garantita dall'operatore ma quella della rete dati, con la velocità 4G vera e ...

iliad fa a pugni con le banche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi : Iliad ha ancora problemi con i servizi bancari di alcune banche italiane. L'operatore, ad esempio, è l'unico a non rientrare tra quelli abilitati alla ricezione di SMS Premium per Unicredit e le segnalazioni sono diverse. L'articolo Iliad fa a pugni con le banche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi proviene da TuttoAndroid.

Necessarie soluzioni ai problemi iliad con il 4G : non funziona rete ma tentativo opzioni sviluppatore : Non sono pochi coloro che ancora si stanno scontrando con i problemi Iliad Italia, nella fattispecie quelli che riguardano la connessione internet, mai in 4G e comunque lentissima. Dopo il down concentrato in alcune aree geografiche nello scorso fine settimana, abbiamo riportato una serie di soluzioni ufficiali alle anomalie. I suggerimenti, forniti direttamente dal team Iliad, in parte hanno avuto i loro effetti benefici ma per alcuni non sono ...

iliad Down Non Funziona - Non Va Internet 5 Ottobre 2018 : Iliad Down, non Funziona, non va Internet. Segnalati problemi di rete Internet e dati Iliad in diverse zone d’Italia. Iliad: problemi di rete e connessione ad Internet 2G, 3G, 4G Iliad Down non Funziona, non si connette a Internet 5 Ottobre 2018 Brutte notizie per i clienti Iliad italiani: da qualche ora infatti l’operatore sta avendo problemi […]

iliad e Kena Mobile - nuove offerte solo voce per i clienti che non utilizzano internet : Una delle aziende che ha rivoluzionato la telefonia Mobile è sicuramente Iliad: arrivata sul mercato italiano a giugno 2018, in pochi mesi ha raggiunto e superato i 2 milioni di utenti attivi, con numeri destinati ad incrementare nel tempo. La nota agenzia Teragence ha reso noto che l'attuale quota mercato di Iliad è del 3,6%, mentre l'amministratore delegato Benedetto Levi ha dichiarato che il fine aziendale è raggiungere entro tre anni la ...

TIM - nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone - Wind e iliad - Costi e dettagli promozioni 'Operator attack' : TIM, nuove offerta da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad. Fonte foto: feedrssreader.com TIM, nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni '...

CoopVoce e PosteMobile non temono il confronto con iliad - Tim e Wind : CoopVoce e PosteMobile non temono il confronto con operatori come Tim e Wind. Gli operatori virtuali sono in grado di proporre offerte di telefonia mobile con chiamate illimitate e tanti Gigabyte ad un ottimo prezzo. Creami Next Summer Edition è stata prorogata e include fino a 50GB, mentre ChiamaTutti Extra consente di avere ogni mese 30GB. CoopVoce e PosteMobile: Creami Next Summer Edition 6 Un’ottima offerta per chi attiva una nuova ...

iliad non funziona : rete dati down al nord e centro Italia : L’operatore francese Iliad è alle prese con dei problemi tecnici sulla propria rete dati. Nel corso della mattinata sono giunte moltissime segnalazioni sul sito downDetector che ha così elaborato i dati: Internet mobile assente (43%) Telefonia mobile assente (34%) Blackout totale (22%) Questi problemi di connessione, per ora, sono stati riscontrati maggiormente a: Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Bologna, Verona, Palermo e ...

Latenti i problemi iliad Italia per il servizio rete e voce il 28 settembre - perché non funziona? : Sembrano quasi endemici i problemi Iliad Italia di questa mattina del 28 settembre, anzi a dirla tuta, partiti per numerosi clienti già nella serata di ieri 27 settembre. I disservizi riguardano in primis la connessione di rete tutt'altro che agile e scattante ma pure il servizio voce. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale per l'operatore mobile Italiano fresco di lancio. Ci teniamo a precisare subito che i problemi Iliad Italia ...

iliad Down Non Funziona - Non Va Internet 28 Settembre 2018 : Iliad Down, non Funziona, non va Internet. Segnalati problemi di rete Internet e dati Iliad in diverse zone d’Italia. Iliad: problemi di rete e connessione ad Internet 2G, 3G, 4G Iliad Down non Funziona, non si connette a Internet 28 Settembre 2018 La settimana per gli utenti Iliad non sembra chiudersi al meglio. A partire da ieri sera, […]

iliad non funziona : disservizi e down in Italia per telefonate e Internet : disservizi e problemi oggi 28 settembre per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo Iliad non funziona: disservizi e down in Italia per telefonate e Internet proviene da TuttoAndroid.

Se iliad non ti soddisfa passa a Tim Five IperGo : 50GB e chiamate ill. a 5€ : Se iliad non ti soddisfa passa a Tim Five IperGo e a 5€ al mese avrai a disposizione 50GB in 4G e chiamate illimitate. È senza dubbio la migliore offerta attualmente disponibile per i clienti iliad e per quelli di operatori virtuali, ad eccezione di quelli operanti su reti Tim. passa a Tim da iliad ed MVNO Ai clienti iliad e di operatori virtuali, che non utilizzino le reti Tim, è proposta in assoluto la migliore offerta del momento. chiamate ...