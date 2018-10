Ilaria Cucchi delusa da generale Nistri | ' Giù le mani da processo'

Ilaria Cucchi : «Mi hanno deluso ancora una volta» : «Mi spiace perché quel momento doveva essere importante, una riappacificazione tra la mia famiglia e le istituzioni». E invece Ilaria Cucchi è uscita amareggiata dall’incontro di mercoledì con il generale Nistri. «Mi sarei aspettata non dico delle scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici che hanno rotto il muro di omertà nel nostro ...

