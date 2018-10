Il Trono di spade | in attesa della nuova stagione arriva Fuoco e sangue

La star de Il Trono di Spade Richard Madden sarà il nuovo James Bond? : ... RasP, , reparto della polizia di Londra che si occupa della protezione delle personalità più di spicco della scena politica inglese. Home News La star de Il Trono di Spade Richard Madden sarà...

Il set de Il Trono di Spade 8 è top secret - Sophie Turner svela come HBO combatte gli spoiler : Il set de Il Trono di Spade 8 è davvero top secret. Con l'ottava e ultima stagione in arrivo, la produzione ha deciso di adottare delle misure preventive per combattere gli spoiler ed evitare qualsiasi fuga di notizie. Sophie Turner, intervistata da Vulture, ha raccontato alcuni dettagli al riguardo. “La segretezza è pazzesca. Quando recitiamo abbiamo dei nomi completamente diversi. Credo che questa stagione sia stato come l'Albero della Vita ...

Come partecipare alla première de Il Trono di Spade 8 - l’invito di Nikolaj Coster-Waldau ai fan : Nikolaj Coster-Waldau offre una grande opportunità ai suoi fan: andare alla première de Il Trono di Spade 8. L'attore, che nella serie interpreta Jaime Lannister, ha lanciato una campagna di beneficenza insieme a L'Oreal e Omaze. Partecipando si sostiene Movember Foundation, una fondazione globale che supporta la salute delle persone di sesso maschile, tra cure contro il cancro alla prostata e ai testicoli, oltre a prevenire i casi di ...

Trono di Spade 8 - cosa dice Peter Dinklage su serie finale e Tyrion : Peter Dinklage deve molto al Trono di Spade e al personaggio di Tyrion Lannister, grazie ai quali ha appena vinto il suo terzo Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica. È per questo che dire addio a questa serie tv, dopo ben sette anni, non è per nulla facile. L’ha raccontato anche a Variety: «È molto triste, perché non è stato per me solo un grande show, ma anche una famiglia. Sono dovuto rimanere sul set senza ...

Kit Harington ha rischiato di morire/ Jon Snow de Il Trono di Spade : "Per pochi secondi non sono morto" : Kit Harington ha rischiato di morire quando era solo un bambino e adesso quello che è noto per essere Jon Snow de Il Trono di Spade rivela: "Per pochi secondi non sono morto"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Anticipazioni Il Trono di Spade 8 - il ritorno di uno Stark nell’ultima stagione : la sua presenza sarà essenziale : Ne Il Trono di Spade 8 ritroveremo un membro della famiglia Stark. Attenzione: non si tratta di un essere umano (Ned o Robb), bensì dell'adorato metalupo di Jon Snow. In una recente intervista, il supervisore agli effetti visivi, Joe Bauer ha confermato che Spettro sarà una presenza essenziale nell'ottava stagione dello show HBO, dopo essere apparso per l'ultima volta nel sesto ciclo di episodi. Il suo ritorno è sicuramente legato agli ...

Replica de Il Trono di Spade 6 su Rai4 il 29 settembre - in attesa della 7ª stagione : trame e programmazione : In attesa della settima stagione in chiaro, torna Il Trono di Spade 6 su Rai4 in Replica. Dopo la grande vittoria agli Emmy di quest'anno, dove ha portato a casa ben nove statuette (tra cui quella per miglior serie drammatica), lo show fantasy di HBO torna a farci compagnia a ora di pranzo. Si comincia il 29 settembre, e poi ogni sabato alle 13:30, con due episodi della sesta stagione. Rivedremo quindi Cersei e Jaime Lannister ad Approdo del ...

Sansa Stark sul finale de Il Trono di Spade (che dividerà i fan) : Cresce l’attesa per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, che andrà in onda nel 2019 (in data ancora non precisata). E cresce anche la curiosità di scoprire il destino dei suoi amati protagonisti. Tra di loro Sansa Stark, figlia del lord di Grande Inverno e moglie di Tyrion Lannister, tra i pochi personaggi sopravvissuti nel corso degli anni. Nel corso di una recente intervista l’attrice Sophie Turner, che la ...

Trailer di Dark Phoenix con Sophie Turner - la star de Il Trono di Spade è una X-Men dalla forza cosmica (video) : Durante il programma di James Corden è stato svelato il Trailer di Dark Phoenix, l'atteso nuovo capitolo dedicato alla saga degli X-Men. Protagonista della pellicola è Sophie Turner nei panni della mutante Fenice. Il video era stato anticipato dalla stessa attrice de Il Trono di Spade che, qualche ora prima, aveva pubblicato un teaser sul suo profilo Instagram. La storia è ambientata qualche tempo dopo gli eventi di X-Men: Apocalypse. Nel ...

Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio in un film col Tyrion Lannister del Trono di Spade e una nuova serie tv : Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio (in onda stasera su Canale 5 alle 21.20) sarà di nuovo protagonista di un film, stavolta realizzato per la tv e accanto al tre volte vincitore di Emmy Peter Dinklage, premiato anche quest'anno per la sua interpretazione di Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade. I due appariranno infatti nel film tv My Dinner With Hervé, prodotto da HBO e basato su una storia vera, incentrato sulla nascita di uno ...

Un tour sul set de Il Trono di Spade in Irlanda - tutte le location da visitare in vista dell’ultima stagione : In occasione del debutto dell'ottava e ultima stagione, HBO ha deciso di aprire al pubblico le location della sua serie di punta. Un tour sul set de Il Trono di Spade, Game of Thrones Legacy, per visitare tutti i luoghi della storia fantasy. Le attrazioni turistiche sono situate nell'Irlanda del Nord. Secondo il comunicato stampa del network via cavo americano, i fan potranno finalmente visitare tutte quelle aree che finora sono rimaste ...

Un figlio per Jon e Daenerys ne Il Trono di Spade 8? L’indizio sul futuro dei due personaggi : TV Line potrebbe aver svelato il futuro di Jon e Daenerys ne Il Trono di Spade 8. Il noto website di spoiler ha lanciato un blind item (vale a dire una news riportato in una rubrica, sopratutto di gossip, in cui vi sono scritti i dettagli, mentre l'identità delle persone coinvolte è avvolta nel mistero) che sembra proprio legato all'ultima stagione dello show. L'indizio riguarda una gravidanza inaspettata, e le informazioni riguardano una ...

La serie Bodyguard con Richard Madden arriva su Netflix - l’attore torna in tv dopo I Medici e Il Trono di Spade : Nel Regno Unito, la serie Bodyguard con Richard Madden sta registrando picchi di ascolti, ed è solo al quinto episodio della prima stagione. Lo show in onda su BBC One è ambientata tra le sale del potere britannico e racconta una storia fatta di mistero, sesso e potere. Nei corridoi del potere, e vede l'ex star dei Medici e de Il Trono di Spade nei panni David Budd, un eroico ma instabile veterano di guerra, che lavora come Specialist ...